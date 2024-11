Die beste Wahl für zukunftssichere Unternehmen: Sicherung der generativen KI

Heute hat das IBM® Institute for Business Value die Studie Securing generative AI: What matters now veröffentlicht, die von IBM und AWS gemeinsam verfasst wurde und in der neue Daten, Praktiken und Empfehlungen zur Sicherung generativer KI-Bereitstellungen vorgestellt werden. Laut der IBM-Studie gaben 82 % der Befragten auf Führungsebene an, dass sichere und vertrauenswürdige KI für den Erfolg ihres Unternehmens unerlässlich ist. Das klingt zwar vielversprechend, doch 69 % der befragten Führungskräfte gaben auch an, dass bei generativer KI Innovation Vorrang vor Sicherheit hat.

Die Priorisierung zwischen Innovation und Sicherheit mag wie eine Wahl erscheinen, aber in Wirklichkeit ist es ein Test. Es gibt hier ein klares Spannungsverhältnis. Unternehmen erkennen, dass bei generativer KI mehr auf dem Spiel steht als je zuvor, aber sie wenden ihre Erkenntnisse, die sie in früheren technologischen Umwälzungen gelernt haben, nicht an. Wie beim Übergang zur Hybrid Cloud, zur agilen Softwareentwicklung oder zu Zero Trust kann die Sicherheit durch generative KI erst nachträglich berücksichtigt werden. Mehr als 50 % der Befragten sind besorgt über unvorhersehbare Risiken, die sich auf Initiativen zur generativen KI auswirken, und befürchten, dass sie ein erhöhtes Potenzial für Geschäftsunterbrechungen schaffen werden. Dennoch berichten sie, dass nur 24 % der aktuellen generativen KI-Projekte gesichert sind. Warum gibt es eine solche Diskrepanz?

Die Unentschlossenheit, wenn es um Sicherheit geht, kann sowohl ein Indikator als auch das Ergebnis einer breiteren Wissenslücke über generative KI sein. Fast die Hälfte der Befragten (47 %) gab an, dass sie unsicher sind, wo und wie viel sie in generative KI investieren sollen. Selbst während die Teams neue Funktionen testen, überlegen die Führungskräfte immer noch, welche Anwendungsfälle für generative KI am sinnvollsten sind und wie sie diese für ihre Produktionsumgebungen skalieren.