Hybrid Infrastructure Management Software

Hybrid Cloud sicher modernisieren und verwalten

Hybrid Cloud richtig nutzen

Vereinheitlichen Sie Infrastrukturmanagement, Sicherheitsautomatisierung, Observability und Kosten, um die Bereitstellung zu beschleunigen, Risiken zu reduzieren und die Leistung in jeder Umgebung zu optimieren. Dieser lebenszyklusorientierte Ansatz ermöglicht Unternehmen eine sichere Modernisierung, einen effizienten Betrieb und eine schnellere, messbare Rendite ihrer Investitionen in hybriden Clouds und KI.​

Erleben Sie unsere Software in Aktion

Transformation der Hybrid Cloud KI durch einheitliche Automatisierung und sichere Konnektivität

Ein einheitlicher Automatisierungsansatz erschließt das volle Potenzial der KI, indem er die Hindernisse fragmentierter Hybridumgebungen beseitigt. Erfahren Sie, wie HashiCorp Terraform und Vault, Red Hat Ansible und OpenShift sowie IBM Hybrid Cloud Mesh zusammenarbeiten, um übertragbare KI-Workloads sicher bereitzustellen, zu konfigurieren und über Clouds hinweg zu verbinden.

Kosten, Leistung und Bereitstellung in hybriden Umgebungen optimieren

Hybrid-Cloud-Automatisierung

Optimieren Sie die Automatisierung und Governance über Clouds hinweg mit einer richtliniengesteuerten hybriden Grundlage und einer Self-Service-Entwicklererfahrung.
Zero-Trust Cloud-Strategie

Automatisieren Sie Zero-Trust in der Hybrid Cloud, indem Sie die Verwaltung von Geheimnissen, die Validierung von Richtlinien und die kontinuierliche Compliance in den Lebenszyklus der Infrastruktur integrieren.
Kostenmanagement und Transparenz

Erhalten Sie Erkenntnisse in Echtzeit über die Ausgaben für Hybrid Clouds, um die Leistung zu optimieren und Investitionsentscheidungen mit Geschäftsergebnissen zu verknüpfen.
Identity und Access Management (IAM)

Vereinheitlichen Sie die Identitäts- und Geheimnisverwaltung, um Zero-Trust im gesamten Unternehmen durchzusetzen, ohne dabei an Agilität einzubüßen.
Leistungsverwaltung und Ausfallsicherheitsmanagement für Hybrid Clouds

Optimieren Sie die Leistung und Ausfallsicherheit Ihrer Hybrid Cloud, um SLAs zu erfüllen und auf Unternehmen abgestimmte Workloads zu unterstützen.
Hybrides DNS- und Datenverkehrsmanagement

Stellen Sie eine konsistente Anwendungsverfügbarkeit und Ausfallsicherheit über Regionen und Clouds hinweg sicher und sorgen Sie so für Geschäftskontinuität.
Anerkannt als Marktführer*
 
  • 2025 Magic Quadrant for Service Orchestration and Automation Platforms​
 
  • 2025 Magic Quadrant for Process Mining Platforms​
 
  • 2025 Magic Quadrant Cloud Native Application Platforms (Red Hat)

Die vorgestellte IBM Hybrid-Infrastruktur-Software erkunden

IBM Terraform

Mit IBM® Terraform können Sie die Bereitstellung und das Management von Infrastrukturen über einen systematischen Plattformansatz automatisieren. Infrastruktur und Richtlinien werden kodifiziert, gemeinsam genutzt, versioniert und innerhalb eines standardisierten, konsistenten Workflows über die gesamte Infrastruktur hinweg ausgeführt, vom Cloud-Service bis zum lokalen Rechenzentrum.

IBM Vault

IBM® Vault stellt eine zentrale Vertrauensebene für hybride Infrastrukturen bereit, indem Geheimnisse, Zugangsdaten und Verschlüsselung im großen Maßstab verwaltet werden. Es ermöglicht identitätsbasierten Just-in-Time-Zugriff für automatisierte und agentische Infrastruktur-Workflows – und verankert Vertrauen darin, wie Systeme handeln, nicht nur darin, wie Menschen auf sie zugreifen. 

IBM Cloudability

IBM® Cloudability maximiert den geschäftlichen Nutzen Ihrer Cloud-Investitionen, indem es Transparenz und finanzielle Verantwortlichkeit in das variable, verbrauchsbasierte Ausgabenmodell der Public Cloud bringt.

50 %
Erweiterung der RDS-Abdeckung
35 %
Reduzierung der Cloud-Ausgaben durch FinOps und Richtlinienautomatisierung
IBM NS1 Connect

Der IBM NS1 Connect Managed DNS Service bietet resiliente, schnelle und autoritative DNS-Verbindungen, um Netzwerkausfälle zu verhindern.

15 %
Latenzverbesserung für Benutzer am 75. und 95. Perzentil
200
Reduzierung der Latenz um mehrere Millisekunden für Long-Tail-Benutzer

Red Hat OpenShift

Mit Red Hat OpenShift können Unternehmen Innovationen mit cloudnativen Verfahren vorantreiben, die Anwendungsentwicklung beschleunigen und ihr Wachstum fördern. Dank flexibler Bereitstellungs- und Nutzungsoptionen bietet Red Hat OpenShift eine konsistente, effiziente Entwicklungsumgebung für die gesamte Hybrid Cloud, die den modernen Anforderungen und Verfahren für sicherheitsorientierte Anwendungsplattformen entspricht.

29 %
schnellerer Anwendungslebenszyklus für eine schnellere Markteinführung
20 %
höhere Entwicklerproduktivität für gesteigerte Effizienz
Red Hat Ansible Automation Platform

Die Red Hat Ansible Automation Platform transformiert die IT durch effizientere, widerstandsfähigere und vernetzte Workflows in allen Bereichen des Unternehmens. Eine einzige, bewährte Lösung zur Koordinierung kritischer Workflows in großem Maßstab, die Automatisierungsanwendungen in jeder Hybrid Cloud unterstützt, um Teams und Prozesse im Hinblick auf Compliance zu vereinheitlichen.

58 %
weniger ungeplante Ausfallzeiten zur Risikovermeidung
65 %
schnellere Bereitstellung neuer Rechenressourcen

IBM Apptio

IBM® Apptio befähigt Unternehmen, mit IT-Finanzmanagement und der Verwaltung komplexer hybrider IT-Umgebungen erfolgreich zu sein. Dazu automatisiert es die Erfassung und Strukturierung von Finanz- und Betriebsdaten und bietet Transparenz und datengestützte Erkenntnisse, um IT-Ausgaben zu verwalten und zu optimieren sowie deren geschäftlichen Wert und Einfluss aufzuzeigen.

20–25 %
Rationalisierung Ihres Anwendungsportfolios
3–5 %
der IT-Ausgaben vom Betrieb in Wachstum verschoben, um Innovation zu finanzieren
IBM Kubecost

IBM® Kubecost unterstützt Ihr DevOps-Team dabei, Cloud- und Kubernetes-Kosten zu überwachen, Infrastrukturkosten zu optimieren und Richtlinienvorgaben einzuhalten – für eine effiziente, konforme Bereitstellung, die Innovation nicht behindert.  

IBM Z Software

Durch die Kombination von Echtzeit-Intelligenz mit Automatisierung durch KI-Agenten können Sie mit einer robusten, KI-gestützten Mainframe-Innovation kosteneffizient die Produktivität steigern, Abläufe optimieren und Teams schneller weiterbilden.

* Gartner unterstützt keine der in seinen Forschungsberichten genannten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und empfiehlt Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen auszuwählen. Die Forschungsberichte von Gartner geben die Meinungen des Forschungs- und Beratungsunternehmens von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.