Hybrid Infrastructure Management Software

IBM® Vault stellt eine zentrale Vertrauensebene für hybride Infrastrukturen bereit, indem Geheimnisse, Zugangsdaten und Verschlüsselung im großen Maßstab verwaltet werden. Es ermöglicht identitätsbasierten Just-in-Time-Zugriff für automatisierte und agentische Infrastruktur-Workflows – und verankert Vertrauen darin, wie Systeme handeln, nicht nur darin, wie Menschen auf sie zugreifen.