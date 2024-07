IBM entwickelt Chiplet- und fortschrittliche Verpackungstechnologien, um Innovationen für KI und Logik voranzutreiben.

Durch die Kombination mehrerer Technologien auf Package-Ebene zur Steigerung der Leistung und Senkung der Kosten ermöglichen unsere Frameworks ein neues Paradigma für Halbleiterinnovationen und einen neuen Weg, um den steigenden Leistungsanforderungen der KI gerecht zu werden.

Bei IBM in Bromont, Kanada, werden die weltweit fortschrittlichsten Halbleiter in hochmoderne mikroelektronische Komponenten umgewandelt, die in der gesamten IBM-Systempalette sowie in einer Vielzahl von Produkten der OEM-Kunden zum Einsatz kommen.



Mit über 50 Jahren Erfahrung im Bereich Montage und Tests von Baugruppen ist Bromont die größte Anbieter von OSAT (Outsourced Semiconductor Assembly and Test) in Nordamerika und einer der größten Exporteure Kanadas. Das Unternehmen stellt wöchentlich über 100.000 fortschrittliche Flip-Chip-Module her.