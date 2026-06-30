Gemeinsam pflegen wir eine Kultur der Exzellenz, der Zusammenarbeit und der kontinuierlichen Verbesserung. Wir sind davon überzeugt, dass der Austausch von offenem Feedback unerlässlich ist, um unsere Mitarbeiter dabei zu unterstützen, ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln und ihre Leistung zu steigern – was für unsere Fähigkeit, uns zu wandeln und weiterzuentwickeln, von entscheidender Bedeutung ist. Unsere Strategie zur Leistungsentwicklung schafft einen klaren Rahmen für die Leistungsbewertung, sodass jeder IBM-Mitarbeiter weiß, was von ihm erwartet wird, wie er diese Erwartungen erfüllt und was er tun muss, um sich zu verbessern. Dadurch werden Konsistenz und Transparenz gewährleistet.

Wir entwickeln unsere Mitarbeiter kontinuierlich weiter und fördern sie durch eine Kombination aus kompetenzorientierter Personalauswahl und fortgeschrittenen Weiterbildungsmaßnahmen, um ein „AI-first“-Unternehmen aufzubauen. Im Jahr 2025 haben wir uns darauf konzentriert, Kompetenzen in Schlüsselbereichen wie Beratung und technischem Fachwissen auszubauen und gleichzeitig unsere Kapazitäten in strategisch wichtigen Märkten und Arbeitsabläufen zu erweitern. Wir setzen uns für die Weiterqualifizierung und Umschulung unserer Belegschaft ein, wobei ein starker Schwerpunkt auf KI-Kompetenzen liegt. Unsere digitalen Lern- und Karriereplattformen sind darauf ausgelegt, den Mitarbeitern die Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen, um strategische Kompetenzen aufzubauen und ihre Karriere voranzutreiben. Wir sind bestrebt, allen Mitarbeitern dabei zu helfen, neue Fähigkeiten zu entwickeln und im Laufe ihrer beruflichen Laufbahn berufliche Mobilität zu schaffen.