zSecure Visual, eine Microsoft Windows-basierte Schnittstelle, trägt dazu bei, den Bedarf an hochspezialisierten IBM RACF-Verwaltungskenntnissen zu minimieren. Dies ermöglicht es Service- und Helpdesk-Mitarbeitern sowie Sicherheitsadministratoren, Profile und Datensätze direkt über eine Schnittstelle zu verwalten, anstatt auf separate IBM Time Sharing Option/Interactive System Productivity Facility (TSO/ISPF)-Bildschirme zugreifen zu müssen. Mit zSecure Visual können Sie auch Berechtigungsgrenzen festlegen, um die Profile und Aktionen zu steuern, die verschiedene Benutzer verwalten können.

Die tabellenähnliche Point-and-Click-Oberfläche in zSecure Visual ermöglicht es Bereichsleitern und Prüfern, wichtige Informationen über Mitarbeiter und Ressourcen in einem schreibgeschützten Format schnell einzusehen, was dazu beitragen kann, dass weniger Ad-hoc- oder regelmäßige Berichte verteilt werden müssen.