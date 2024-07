Ob IBM DB2, Linux auf IBM Z Systems oder eine der unterstützten Datenbanken – zSecure Alert identifiziert und schützt Betriebssysteme durch die Kombination einer Bedrohungs-Wissensdatenbank aus Ihren aktiven Konfigurationsparametern. Durch den Vergleich von Echtzeit-Aktivitäten mit aktuellen Zugriffsmustern kann zSecure Alert verschiedene Arten von Angriffen und Konfigurationsbedrohungen aufdecken und melden, darunter unsachgemäße oder privilegierte Anmeldungen und fehlgeschlagene Anmeldeversuche, Änderungen, die gegen Sicherheitsrichtlinien verstoßen, das Hinzufügen oder Entfernen von Systemautorität, verdächtige Aktivitäten auf dem UNIX-Subsystem, sensible Datenressourceninformationen in Verbindung mit Datenzugriff und privilegierten Benutzer-/Gruppenaktivitäten und sogar eine verlorene zSecure Server-Verbindung.

Mit CARLa Auditing and Reporting Language (CARLa) können Sie die Alarmberichte für die Zustellung per E-Mail, Mobiltelefon und Pager sowie an Ihre zentrale Sicherheits- oder Netzwerkverwaltungskonsole anpassen. Mit zSecure Audit können Sie sogar die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften Ihrer Branche nachweisen. zSecure Alert bietet außerdem Hinweise zu Gegenmaßnahmen, die bei Erkennung einer Bedrohung ergriffen werden müssen. Es ermöglicht Ihnen, mithilfe von IBM zSecure Admin eine Gegenmaßnahme vorzudefinieren und anzupassen, z. B. das sofortige Sperren eines Benutzers oder das Herunterfahren einer Anwendung, wenn ein bestimmtes Sicherheitsereignis eintritt.