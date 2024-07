zSecure Admin bietet die Möglichkeit, Berichte über die tatsächliche Nutzung von Profilen und Berechtigungen zu erstellen und diese Informationen mit den in der aktuellen RACF-Datenbank definierten Informationen in Beziehung zu setzen. Auf diese Weise können Sie nachvollziehen, wie Profile und Berechtigungen in der Produktion verwendet werden, und gleichzeitig Beziehungen zwischen Benutzern und Ressourcen herstellen. Identifizierung ungenutzter oder veralteter Profile und Berechtigungen in Zugriffskontrolllisten sowie potenzieller Identity-Governance-Probleme aufgrund von Überberechtigung.