In vielen Unternehmen ist die Komplexität der Anwendungen so weit fortgeschritten, dass sie die Fähigkeiten talentierter Ingenieur- und IT-Teams überfordert hat. Da verschiedene Stakeholder beteiligt sind, ist es entscheidend, die richtigen Experten schnell einzubinden, um die Servicequalität aufrechtzuerhalten. Wenn Sie eine einzige Oberfläche haben, auf der die Anwendungsleistung von Anfang bis Ende angezeigt wird, haben alle Zugriff auf detaillierte Informationen, um kritische Probleme innerhalb von Minuten und nicht Stunden oder Tagen zu diagnostizieren und zu beheben.