Berichterstattung auf Unternehmensebene Ihre Geschäftsleitung und technische Leitung müssen ihre Workloads sinnvoll darstellen können. IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS verfügt über mehr als 30.000 gemeinsam nutzbare vorkonfigurierte Berichte, benutzerdefinierte Dashboards, Diagramme und Berichte, um die Kommunikation und Planung zwischen dem Unternehmen und der IT zu verbessern.

Antwortzeit vs. Transaktionsrate Durch die gleichzeitige Anzeige der Gesamttransaktionsrate und der Antwortzeiten lassen sich Problembereiche eingrenzen oder Profile Ihrer Workloads für Trendanalysen erstellen. Sie erkennen auch die Aufschlüsselung der Antwortzeit in Komponenten wie die im System of Record (SOR) aufgewendete Zeit. Zeigen Sie die Daten so detailliert wie erforderlich an.