Mit IBM Z Batch Resiliency erhalten Sie detaillierte Echtzeit-Einblicke in Batch-Jobs, die auf dem System ausgeführt werden, sowie in alle offenen Datensätze, die möglicherweise gefährdet sind. Sie können die Aufträge anzeigen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit ausgeführt wurden, Datensätze öffnen und einen Kaskadenbericht über nachgelagerte Abhängigkeiten erstellen. Außerdem lassen sich Datensätze oder Anwendungen mithilfe der intuitiven ISPF-Seitenschnittstelle IBM Z Batch Resiliency wiederherstellen.