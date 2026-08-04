IBM webMethods Integration Flow Pilot

KI-gestützte Integrationsentwicklung in großem Maßstab ohne Abstriche bei der Governance

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Abstrakte 3D-Darstellung mit übereinander angeordneten blauen, weißen und gelben, abgerundeten Blöcken, die durch geschwungene, bandartige Linien miteinander verbunden sind

Überblick

Erstellen Sie Integrationen mit der KI, der Sie vertrauen

Flow Pilot integriert KI-gestützte Entwicklung in die Workflows, die Integrationsteams bereits nutzen, und unterstützt die Teams dabei, webMethods Flow Services schneller zu erstellen und zu warten.

Nutzen Sie IBM Bob, Claude oder andere unternehmensweit zugelassene KI-Assistenten, die mit der Strategie sowie den Sicherheits- und Governance-Richtlinien Ihres Unternehmens im Einklang stehen, ohne sich dabei auf die Lösung eines einzelnen Anbieters festlegen zu müssen.

Funktionen

KI-gestützte, verwaltete Integrationsbereitstellung

Arbeiten Sie mit IBM Bob, Claude oder anderen vom Unternehmen zugelassenen KI-Assistenten zusammen, die mit der KI-Strategie sowie den Sicherheits- und Governance-Richtlinien Ihres Unternehmens im Einklang stehen.

Illustration zur Darstellung von KI-Strategie, Sicherheit und Governance mit IBM webMethods Flow Pilot

Verwenden Sie Prompts in natürlicher Sprache, um webMethods Flow Services zu erstellen und zu optimieren, und unterstützen Sie Entwickler dabei, schneller von der Integrationsidee zur Umsetzung zu gelangen.

Abbildung zur Veranschaulichung der webMethods Flow Services

Verwenden Sie Flow Script, um die Integrationslogik lesbarer, für die Versionsverwaltung besser geeignet sowie einfacher zu überprüfen, zu vergleichen und zu warten zu machen.

Ein Netzwerk aus übereinander angeordneten, modularen Blöcken, die durch dünne Linien verbunden sind und die Integrationslogik mit Flow Script darstellen

Integrieren Sie Richtlinien zu Namenskonventionen, Protokollierung, Fehlerbehandlung und wiederverwendbaren Mustern bereits in einer frühen Phase des Workflows, um die Konsistenz teamübergreifend zu verbessern.

Blaue Abbildung zur Veranschaulichung der Anwendung von Standards mit Flow Pilot

Erstellen Sie Dokumentation, Parameterbeschreibungen, Ablaufdiagramme und Testszenarien direkt aus der Integrationslogik heraus, um den manuellen Aufwand zu reduzieren.

Hintergrund mit abstrakter futuristischer Darstellung von Unternehmenstechnologie mit isometrischem 3D-Würfel 3D-Rendering

Anwendungsfälle

Verwandeln Sie Integration in Umsetzung

Integrationsrückstände schneller abbauen

Unterstützen Sie Entwickler dabei, Flow-Services mithilfe KI-gestützter Erstellung in vertrauten Workflows schneller zu erstellen und zu verbessern.
Modernisierung langjähriger webMethods-Systemlandschaften

Verbessern Sie die Art und Weise, wie bestehende Flow-Services erstellt und gewartet werden, ohne die bestehenden Investitionen in den Integration Server zu beeinträchtigen.
Standardisierung der Entwicklung in allen Kompetenzzentren

Unterstützen Sie Architekten und COE-Leiter dabei, einheitliche Entwicklungspraktiken über Teams, Projekte und wiederverwendbare Integrationsmuster hinweg voranzutreiben.
Dokumentations- und Testrückstände abbauen

Halten Sie die Dokumentation und die Test-Assets näher an der eigentlichen Integrationslogik, um den manuellen Aufwand zu reduzieren und veraltete Begleitmaterialien zu vermeiden.
Sichere Skalierung der KI-gestützten Entwicklung

Integrieren Sie KI in die Integrationsumsetzung und gewährleisten Sie dabei die Beibehaltung der Überprüfungsverfahren, Standards und Kontrollmechanismen während der gesamten Entwicklung des Flow-Service.
Machen Sie den nächsten Schritt

Beschleunigen Sie die Entwicklung von Integrationen mithilfe natürlicher Sprache.

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