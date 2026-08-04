IBM webMethods Integration Flow Pilot

KI-gestützte Integrationsentwicklung in großem Maßstab ohne Abstriche bei der Governance
Erstellen Sie Integrationen mit der KI, der Sie vertrauen
Flow Pilot integriert KI-gestützte Entwicklung in die Workflows, die Integrationsteams bereits nutzen, und unterstützt die Teams dabei, webMethods Flow Services schneller zu erstellen und zu warten.
Nutzen Sie IBM Bob, Claude oder andere unternehmensweit zugelassene KI-Assistenten, die mit der Strategie sowie den Sicherheits- und Governance-Richtlinien Ihres Unternehmens im Einklang stehen, ohne sich dabei auf die Lösung eines einzelnen Anbieters festlegen zu müssen.
KI-gestützte, verwaltete Integrationsbereitstellung
Arbeiten Sie mit IBM Bob, Claude oder anderen vom Unternehmen zugelassenen KI-Assistenten zusammen, die mit der KI-Strategie sowie den Sicherheits- und Governance-Richtlinien Ihres Unternehmens im Einklang stehen.
Verwenden Sie Prompts in natürlicher Sprache, um webMethods Flow Services zu erstellen und zu optimieren, und unterstützen Sie Entwickler dabei, schneller von der Integrationsidee zur Umsetzung zu gelangen.
Verwenden Sie Flow Script, um die Integrationslogik lesbarer, für die Versionsverwaltung besser geeignet sowie einfacher zu überprüfen, zu vergleichen und zu warten zu machen.
Integrieren Sie Richtlinien zu Namenskonventionen, Protokollierung, Fehlerbehandlung und wiederverwendbaren Mustern bereits in einer frühen Phase des Workflows, um die Konsistenz teamübergreifend zu verbessern.
Erstellen Sie Dokumentation, Parameterbeschreibungen, Ablaufdiagramme und Testszenarien direkt aus der Integrationslogik heraus, um den manuellen Aufwand zu reduzieren.
Verwandeln Sie Integration in Umsetzung
Unterstützen Sie Entwickler dabei, Flow-Services mithilfe KI-gestützter Erstellung in vertrauten Workflows schneller zu erstellen und zu verbessern.
Verbessern Sie die Art und Weise, wie bestehende Flow-Services erstellt und gewartet werden, ohne die bestehenden Investitionen in den Integration Server zu beeinträchtigen.
Unterstützen Sie Architekten und COE-Leiter dabei, einheitliche Entwicklungspraktiken über Teams, Projekte und wiederverwendbare Integrationsmuster hinweg voranzutreiben.
Halten Sie die Dokumentation und die Test-Assets näher an der eigentlichen Integrationslogik, um den manuellen Aufwand zu reduzieren und veraltete Begleitmaterialien zu vermeiden.
Integrieren Sie KI in die Integrationsumsetzung und gewährleisten Sie dabei die Beibehaltung der Überprüfungsverfahren, Standards und Kontrollmechanismen während der gesamten Entwicklung des Flow-Service.