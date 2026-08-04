IBM webMethods Integration Flow Pilot

Flow Pilot integriert KI-gestützte Entwicklung in die Workflows, die Integrationsteams bereits nutzen, und unterstützt die Teams dabei, webMethods Flow Services schneller zu erstellen und zu warten.

Nutzen Sie IBM Bob, Claude oder andere unternehmensweit zugelassene KI-Assistenten, die mit der Strategie sowie den Sicherheits- und Governance-Richtlinien Ihres Unternehmens im Einklang stehen, ohne sich dabei auf die Lösung eines einzelnen Anbieters festlegen zu müssen.