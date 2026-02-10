HR-Teams verwalten kritische Workflows im Mitarbeiterlebenszyklus – darunter Onboarding, Leistungsbewertungen, Weiterbildungen, Gehaltsabrechnungen und Compliance – doch diese Prozesse erstrecken sich oft über mehrere voneinander getrennte Plattformen. Die manuelle Dateneingabe führt zu Fehlern, verlangsamt das Onboarding und erhöht die Compliance-Risiken. Mitarbeiter kämpfen mit uneinheitlichen Erfahrungen an verschiedenen HR-Kontaktpunkten.

IBM webMethods Hybrid Integration bietet eine einheitliche Integrationsschicht für HR, die einen sicheren Echtzeit-Datenaustausch über Workday, SAP SuccessFactors, Gehaltsabrechnungssysteme, Identitätsplattformen und Prämienanbieter ermöglicht. Automatisierte Workflows reduzieren den Verwaltungsaufwand, gewährleisten genaue Mitarbeiterdaten und sorgen für eine einheitliche, konforme Erfahrung im gesamten globalen Personalwesen.