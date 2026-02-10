Integrieren Sie HR-, Gehaltsabrechnungs- und Sozialleistungssysteme, um Aufgaben im Mitarbeiterlebenszyklus zu automatisieren und eine einheitliche, konformes Erfahrung zu gewährleisten
HR-Teams verwalten kritische Workflows im Mitarbeiterlebenszyklus – darunter Onboarding, Leistungsbewertungen, Weiterbildungen, Gehaltsabrechnungen und Compliance – doch diese Prozesse erstrecken sich oft über mehrere voneinander getrennte Plattformen. Die manuelle Dateneingabe führt zu Fehlern, verlangsamt das Onboarding und erhöht die Compliance-Risiken. Mitarbeiter kämpfen mit uneinheitlichen Erfahrungen an verschiedenen HR-Kontaktpunkten.
IBM webMethods Hybrid Integration bietet eine einheitliche Integrationsschicht für HR, die einen sicheren Echtzeit-Datenaustausch über Workday, SAP SuccessFactors, Gehaltsabrechnungssysteme, Identitätsplattformen und Prämienanbieter ermöglicht. Automatisierte Workflows reduzieren den Verwaltungsaufwand, gewährleisten genaue Mitarbeiterdaten und sorgen für eine einheitliche, konforme Erfahrung im gesamten globalen Personalwesen.
Automatisieren Sie die Bereitstellung, die Einrichtung der Gehaltsabrechnung, die Erstellung von Zugriffsrechten und die Gerätezuweisung über HR- und IT-Systeme hinweg.
Synchronisieren Sie HR-, Gehaltsabrechnungs- und Identitätsplattformen, um konstante Daten in allen Systemen für Mitarbeiter zu gewährleisten.
Verfolgen Sie Änderungen, pflegen Sie sichere Workflows und gewährleisten Sie die globale Compliance der Belegschaft mit geregelten Integrationen.
Verbinden Sie HR-Prozesse von Anfang bis Ende, damit die Mitarbeiter schnellere Updates, eine genaue Bezahlung und nahtlosen Support erhalten.
Erfahren Sie, wie IBM webMethods Hybrid Integration es HR-Teams ermöglicht, Lebenszyklus-Workflows zu automatisieren, Fehler zu reduzieren und die Mitarbeitererfahrung zu verbessern.