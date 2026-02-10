Nahtlos vernetzte, moderne HR-Workflows

Integrieren Sie HR-, Gehaltsabrechnungs- und Sozialleistungssysteme, um Aufgaben im Mitarbeiterlebenszyklus zu automatisieren und eine einheitliche, konformes Erfahrung zu gewährleisten

Kostenlos testen Live-Demo buchen
HR-Mitarbeiterin liest einen Lebenslauf

Fragmentierte HR-Systeme führen zu Verzögerungen und Frustration

HR-Teams verwalten kritische Workflows im Mitarbeiterlebenszyklus – darunter Onboarding, Leistungsbewertungen, Weiterbildungen, Gehaltsabrechnungen und Compliance – doch diese Prozesse erstrecken sich oft über mehrere voneinander getrennte Plattformen. Die manuelle Dateneingabe führt zu Fehlern, verlangsamt das Onboarding und erhöht die Compliance-Risiken. Mitarbeiter kämpfen mit uneinheitlichen Erfahrungen an verschiedenen HR-Kontaktpunkten.

IBM webMethods Hybrid Integration bietet eine einheitliche Integrationsschicht für HR, die einen sicheren Echtzeit-Datenaustausch über Workday, SAP SuccessFactors, Gehaltsabrechnungssysteme, Identitätsplattformen und Prämienanbieter ermöglicht. Automatisierte Workflows reduzieren den Verwaltungsaufwand, gewährleisten genaue Mitarbeiterdaten und sorgen für eine einheitliche, konforme Erfahrung im gesamten globalen Personalwesen.
Logo von Workday
Logo von SAP
ServiceNow-Logo

Nahtlose, automatisierte HR-Erfahrungen bieten

Schnelleres Onboarding und Offboarding

Automatisieren Sie die Bereitstellung, die Einrichtung der Gehaltsabrechnung, die Erstellung von Zugriffsrechten und die Gerätezuweisung über HR- und IT-Systeme hinweg.
Präzise, aktuelle Mitarbeiterdaten

Synchronisieren Sie HR-, Gehaltsabrechnungs- und Identitätsplattformen, um konstante Daten in allen Systemen für Mitarbeiter zu gewährleisten.
Compliance und Auditbereitschaft

Verfolgen Sie Änderungen, pflegen Sie sichere Workflows und gewährleisten Sie die globale Compliance der Belegschaft mit geregelten Integrationen.
Bessere Mitarbeitererfahrung

Verbinden Sie HR-Prozesse von Anfang bis Ende, damit die Mitarbeiter schnellere Updates, eine genaue Bezahlung und nahtlosen Support erhalten.
Machen Sie den nächsten Schritt

Erfahren Sie, wie IBM webMethods Hybrid Integration es HR-Teams ermöglicht, Lebenszyklus-Workflows zu automatisieren, Fehler zu reduzieren und die Mitarbeitererfahrung zu verbessern.

 Kostenlos testen Live-Demo buchen