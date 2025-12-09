Intelligentere und vernetzte Finanzprozesse

Integrieren Sie ERP-, Abrechnungs-, CRM- und Zahlungssysteme, um Finanzprozesse zu optimieren, die Genauigkeit zu verbessern und die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen. 

Von der Fragmentierung zur finanziellen Präzision

Finanzführungskräfte sehen sich mit zunehmender Komplexität im globalen Geschäftsbetrieb konfrontiert. Unverbundene ERP-, CRM-, Abrechnungs- und Zahlungsplattformen führen zu manueller Abstimmung, Verzögerungen bei der Berichterstattung und eingeschränkter Transparenz der Liquiditätslage. Diese Ineffizienzen verlangsamen nicht nur die Entscheidungsfindung, sondern erhöhen auch das Risiko von Fehlern, Umsatzverlusten und Verstößen gegen die Compliance.

IBM WebMethods Hybrid Integration sorgt für eine umfassende Verbindung Ihres Finanzökosystems. Es vereinheitlicht Daten, automatisiert wiederkehrende Prozesse und gewährleistet Konsistenz bei jeder Transaktion. Mit vorgefertigten Konnektoren für ERP- und Zahlungssysteme, ereignisgesteuerter Automatisierung und zentraler Governance bietet unsere iPaaS-Lösung Finanzführungskräften die nötige Sichtbarkeit und Kontrolle, um schlanke, konforme und datengestützte Finanzabläufe zu betreiben.
Digitalisierung und Automatisierung zentraler Finanzprozesse

Modernisieren Sie Ihre Finanzinfrastruktur mit sicheren Echtzeit-Datenflüssen zwischen Ihren zentralen Systemen. Reduzieren Sie die Abschlusszeit, minimieren Sie Fehler und liefern Sie schnellere, genauere Berichte zur Unterstützung von Wachstum und Compliance.
Beschleunigung des Cashflows

Automatisieren Sie Invoice-to-Cash-, Procure-to-Pay- und Abgleichszyklen, um das Inkassowesen zu beschleunigen und die Liquidität über verschiedene Regionen hinweg zu verbessern.
Stärkung von Genauigkeit und Compliance

Gewährleisten Sie einheitliche Finanzdaten und revisionssichere Berichte durch automatisierte Validierungen und einheitliche Governance.
Beseitigung von Einnahmeverlusten

Verschaffen Sie sich einen kontinuierlichen Überblick über Rechnungen, Verträge und Zahlungen, um Unstimmigkeiten zu erkennen, bevor sie sich auf den Umsatz auswirken.
Verbesserung der Forecastsicherheit

Aktivieren Sie die Datensynchronisierung in Echtzeit, um genauere Forecasts und zeitnahe Erkenntnisse in das Betriebskapital und die Rentabilität zu erhalten.
Machen Sie den nächsten Schritt

Erfahren Sie, wie IBM webMethods Hybrid Integration Ihr Unternehmen voranbringen kann. Starten Sie eine kostenlose Testversion oder holen Sie sich eine Live-Demo mit einem Produktexperten.

