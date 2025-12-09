Finanzführungskräfte sehen sich mit zunehmender Komplexität im globalen Geschäftsbetrieb konfrontiert. Unverbundene ERP-, CRM-, Abrechnungs- und Zahlungsplattformen führen zu manueller Abstimmung, Verzögerungen bei der Berichterstattung und eingeschränkter Transparenz der Liquiditätslage. Diese Ineffizienzen verlangsamen nicht nur die Entscheidungsfindung, sondern erhöhen auch das Risiko von Fehlern, Umsatzverlusten und Verstößen gegen die Compliance.

IBM WebMethods Hybrid Integration sorgt für eine umfassende Verbindung Ihres Finanzökosystems. Es vereinheitlicht Daten, automatisiert wiederkehrende Prozesse und gewährleistet Konsistenz bei jeder Transaktion. Mit vorgefertigten Konnektoren für ERP- und Zahlungssysteme, ereignisgesteuerter Automatisierung und zentraler Governance bietet unsere iPaaS-Lösung Finanzführungskräften die nötige Sichtbarkeit und Kontrolle, um schlanke, konforme und datengestützte Finanzabläufe zu betreiben.