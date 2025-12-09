Integrieren Sie ERP-, Abrechnungs-, CRM- und Zahlungssysteme, um Finanzprozesse zu optimieren, die Genauigkeit zu verbessern und die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen.
Finanzführungskräfte sehen sich mit zunehmender Komplexität im globalen Geschäftsbetrieb konfrontiert. Unverbundene ERP-, CRM-, Abrechnungs- und Zahlungsplattformen führen zu manueller Abstimmung, Verzögerungen bei der Berichterstattung und eingeschränkter Transparenz der Liquiditätslage. Diese Ineffizienzen verlangsamen nicht nur die Entscheidungsfindung, sondern erhöhen auch das Risiko von Fehlern, Umsatzverlusten und Verstößen gegen die Compliance.
IBM WebMethods Hybrid Integration sorgt für eine umfassende Verbindung Ihres Finanzökosystems. Es vereinheitlicht Daten, automatisiert wiederkehrende Prozesse und gewährleistet Konsistenz bei jeder Transaktion. Mit vorgefertigten Konnektoren für ERP- und Zahlungssysteme, ereignisgesteuerter Automatisierung und zentraler Governance bietet unsere iPaaS-Lösung Finanzführungskräften die nötige Sichtbarkeit und Kontrolle, um schlanke, konforme und datengestützte Finanzabläufe zu betreiben.
Modernisieren Sie Ihre Finanzinfrastruktur mit sicheren Echtzeit-Datenflüssen zwischen Ihren zentralen Systemen. Reduzieren Sie die Abschlusszeit, minimieren Sie Fehler und liefern Sie schnellere, genauere Berichte zur Unterstützung von Wachstum und Compliance.
Automatisieren Sie Invoice-to-Cash-, Procure-to-Pay- und Abgleichszyklen, um das Inkassowesen zu beschleunigen und die Liquidität über verschiedene Regionen hinweg zu verbessern.
Gewährleisten Sie einheitliche Finanzdaten und revisionssichere Berichte durch automatisierte Validierungen und einheitliche Governance.
Verschaffen Sie sich einen kontinuierlichen Überblick über Rechnungen, Verträge und Zahlungen, um Unstimmigkeiten zu erkennen, bevor sie sich auf den Umsatz auswirken.
Aktivieren Sie die Datensynchronisierung in Echtzeit, um genauere Forecasts und zeitnahe Erkenntnisse in das Betriebskapital und die Rentabilität zu erhalten.
Ahmad Al Rifai
Chief Information Officer, Al Rajhi Capital
Mit der Integrationsplattform von IBM haben wir eine Echtzeittransparenz in unserer Finanzlandschaft erreicht, die die Abstimmungszeit verkürzt, die Genauigkeit der Berichterstattung verbessert und die Compliance in allen Geschäftsbereichen verbessert. ”
