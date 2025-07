Da Unternehmen nach Agilität und Reaktionsfähigkeit streben, sind Echtzeit-Datenströme für schnellere und sicherere Entscheidungen unerlässlich geworden. In einer Geschäftswelt, in der jeder Datenpunkt Einfluss auf den Umsatz, die Einhaltung von Vorschriften und das Vertrauen der Kunden haben kann, benötigen Unternehmen Lösungen, die kontinuierliche, zuverlässige Erkenntnisse ohne Kompromisse liefern.

IBM® watsonx.data integration ermöglicht eine Datenverarbeitung mit geringer Latenz, indem Streaming-Daten kontinuierlich in großem Maßstab aufgenommen, transformiert und bereitgestellt werden. Teams können Millionen von Datensätzen über Tausende von Pipelines nahezu in Echtzeit verwalten und so die Risiken von Entscheidungen auf der Grundlage veralteter Informationen verringern.