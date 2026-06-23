watsonx.data integration – Preisgestaltung

Flexible Preisgestaltung und Bereitstellung, die sich an Ihre Bedürfnisse anpassen.
IBM watsonx.data integration bietet flexible Preisgestaltung und Bereitstellungsoptionen, um den Bedürfnissen von Unternehmen jeder Größe gerecht zu werden. Wählen Sie selbstverwaltete Software oder ein vollständig verwaltetes SaaS-Erfahrung, beide gemessen mit Ressourcen Units1 (RU). Selbstverwaltete Software ist als Abonnement oder als unbefristete Lizenz erhältlich, während vollständig verwaltete SaaS-Lösungen auf Abonnementbasis angeboten werden.
Kostenlose 30-Tage-Testversion von watsonx.data integration, um alle Funktionen zu erkunden.
Unterstützt Unternehmen mit komplexem Datenbestand dabei, Datenbewegungen dort zu koordinieren, wo sich ihre Daten befinden, und sich gegenüber Veränderungen in der Technologie widerstandsfähig zu zeigen – auf Basis des IBM Software Hub
1 Eine Ressourceneinheit ist ein unabhängiges Maß für eine Ressource, die von watsonx.data integration verwaltet, verarbeitet oder mit deren Nutzung in Zusammenhang steht.