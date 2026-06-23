watsonx.data integration – Preisgestaltung

IBM watsonx.data integration bietet flexible Preisgestaltung und Bereitstellungsoptionen, um den Bedürfnissen von Unternehmen jeder Größe gerecht zu werden. Wählen Sie selbstverwaltete Software oder ein vollständig verwaltetes SaaS-Erfahrung, beide gemessen mit Ressourcen Units1 (RU). Selbstverwaltete Software ist als Abonnement oder als unbefristete Lizenz erhältlich, während vollständig verwaltete SaaS-Lösungen auf Abonnementbasis angeboten werden.