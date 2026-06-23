watsonx.data integration – Preisgestaltung

Flexible Preisgestaltung und Bereitstellung, die sich an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Jetzt kostenlosen Test starten Personalisierte Demo buchen

Funktioniert so, wie Sie arbeiten

IBM watsonx.data integration bietet flexible Preisgestaltung und Bereitstellungsoptionen, um den Bedürfnissen von Unternehmen jeder Größe gerecht zu werden. Wählen Sie selbstverwaltete Software oder ein vollständig verwaltetes SaaS-Erfahrung, beide gemessen mit Ressourcen Units1 (RU). Selbstverwaltete Software ist als Abonnement oder als unbefristete Lizenz erhältlich, während vollständig verwaltete SaaS-Lösungen auf Abonnementbasis angeboten werden.

Schätzen Sie Ihren monatlichen Preis mit wenigen Klicks

Angebot anfordern
Kaufoptionen
Bereitstellungsoptionen
Test Erste Schritte

Kostenlose 30-Tage-Testversion von watsonx.data integration, um alle Funktionen zu erkunden.

 Jetzt kostenlosen Test starten Software On-Premises

Unterstützt Unternehmen mit komplexem Datenbestand dabei, Datenbewegungen dort zu koordinieren, wo sich ihre Daten befinden, und sich gegenüber Veränderungen in der Technologie widerstandsfähig zu zeigen – auf Basis des IBM Software Hub

 

*Preise sind indikativ, können je nach Land variieren, enthalten keine anfallenden Steuern und Abgaben und unterliegen der Verfügbarkeit des Produktangebots vor Ort. 
Machen Sie den nächsten Schritt

Es ist an der Zeit, Ihre Daten in einen Wettbewerbsvorteil zu verwandeln.
Es ist an der Zeit, watsonx.data integration zu erleben. 

 

  1. Gratis testen
  2. Live-Demo buchen
Fußnoten

1 Eine Ressourceneinheit ist ein unabhängiges Maß für eine Ressource, die von watsonx.data integration verwaltet, verarbeitet oder mit deren Nutzung in Zusammenhang steht.