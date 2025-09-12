IBM watsonx.data integration bietet branchenführende modernisierte ETL- (Extract, Transform, Load) und ELT-Funktionen (Extract, Load, Transform), sodass Unternehmen vertrauenswürdige Daten für nachgelagerte Anwendungsfälle über Multicloud- und Hybrid-Cloud-Umgebungen hinweg verschieben und transformieren können.



Laden Sie Daten direkt aus beliebigen Quellen und liefern Sie sie an beliebige Ziele mit mehreren Authoring-Erfahrungen, während Sie gleichzeitig die integrierte Parallel-Engine von watsonx.data integration für Skalierbarkeit und erstklassige Leistung nutzen.