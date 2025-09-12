TechXChange 2025 Registrieren Sie sich jetzt für das Data Integration Customer Advisory Board

Modernisierte Integration von Batch-Daten

Verschieben und transformieren Sie große Mengen komplexer Daten mit hoher Leistung

Wir stellen vor: IBM watsonx.data integration: der neue Weg in die Zukunft des Data Engineering

 

Nehmen Sie an dem Webinar teil und erfahren Sie, wie Sie mit der watsonx.data integration die KI verbessern und gleichzeitig die Datentechnik vereinfachen können.

ETL/ELT-Pipelines für geschäftskritische Workloads

IBM watsonx.data integration bietet branchenführende modernisierte ETL- (Extract, Transform, Load) und ELT-Funktionen (Extract, Load, Transform), sodass Unternehmen vertrauenswürdige Daten für nachgelagerte Anwendungsfälle über Multicloud- und Hybrid-Cloud-Umgebungen hinweg verschieben und transformieren können.

Laden Sie Daten direkt aus beliebigen Quellen und liefern Sie sie an beliebige Ziele mit mehreren Authoring-Erfahrungen, während Sie gleichzeitig die integrierte Parallel-Engine von watsonx.data integration für Skalierbarkeit und erstklassige Leistung nutzen. 

Einmal entwickeln, überall bereitstellen

Führen Sie Ihre Datenpipelines in der Nähe der Daten aus – egal ob On-Premise, in der Cloud, über Regionen hinweg oder in hybriden Umgebungen – und optimieren Sie dabei Geschwindigkeit, Kosteneffizienz und Sicherheit.
Für jeden Benutzer zugänglich

Von No-Code bis Pro-Code: Intuitive Designoptionen unterstützen Benutzer aller Erfahrungsstufen bei der Erstellung von Pipelines und der Bereitstellung vertrauenswürdiger Daten.
Mehr Datenpipelines schneller ausführen

Nutzen Sie die Vorteile einer schnellen, komplexen Datentransformation, um schneller vom Entwurf zur Bereitstellung zu gelangen – und so mehr Pipelines mit weniger Verzögerungen zu realisieren.
Integrierte Zuverlässigkeit

Integrierte Funktionen für Datenqualität und Governance gewährleisten die Stabilität der Pipeline und zuverlässige Ergebnisse.

Funktionen

Nutzen Sie eine cloudnative Steuerungsebene für das Pipeline-Design in Kombination mit einer sicheren Ausführungsdatenebene, die dort ausgeführt wird, wo sich Ihre Daten befinden, um Datenbewegungen, Latenzzeiten und Risiken zu reduzieren.
Mit einer einzigen Design-Erfahrung können Sie wiederverwendbare Pipelines erstellen und je nach Workload nahtlos zwischen den Ausführungsmodi ETL, ELT und TETL wechseln – ohne Nacharbeit.
Eine leistungsstarke Parallel-Engine teilt Aufgaben automatisch in viele kleinere Vorgänge auf, die gleichzeitig ausgeführt werden, wodurch Durchsatz, Skalierbarkeit und Leistung gesteigert werden.
Ein umfassendes Python-SDK gibt Entwicklern die volle Kontrolle über das Schreiben wartbarer Pipelines in großem Maßstab – bei gleichzeitiger Parität mit grafischen Abläufen und einfacher Umschaltung zwischen Code und Benutzeroberfläche.
Verwenden Sie natürliche Sprache, um mit Hilfe eines intelligenten Chatbots Batch-Pipelines zu generieren – so lassen sich Absichten schneller und mit minimalem manuellem Aufwand in Pipelines überführen.
Reinigen, validieren und standardisieren Sie Adressdaten mit IBM Address Verification Interface (AVI) – mit zertifizierter Parsing-, Transliterations-, Geokodierungs- und Reverse-Geokodierungsfunktion für Genauigkeit und Konsistenz.

 
      Anwendungsfälle

      Cloud-Modernisierung Migration von Data Lakehouses/Warehouses Fusionen und Übernahmen Bankwesen Gesundheitswesen Einzelhandel

      Ressourcen

      Demo
      Erkunden Sie eine interaktive Demo von watsonx.data Integration.
      Aufzeichnung des Webinars
      Erfahren Sie, wie moderne Teams Live-Daten in Live-Entscheidungen umwandeln.
      Lösungsübersicht
      Entdecken Sie das gesamte Spektrum der Funktionen von watsonx.data integration.
      Machen Sie den nächsten Schritt

      Es ist an der Zeit, Ihre Daten in einen Wettbewerbsvorteil zu verwandeln. Es ist an der Zeit, watsonx.data integration zu erleben. 

