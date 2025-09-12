Verschieben und transformieren Sie große Mengen komplexer Daten mit hoher Leistung
IBM watsonx.data integration bietet branchenführende modernisierte ETL- (Extract, Transform, Load) und ELT-Funktionen (Extract, Load, Transform), sodass Unternehmen vertrauenswürdige Daten für nachgelagerte Anwendungsfälle über Multicloud- und Hybrid-Cloud-Umgebungen hinweg verschieben und transformieren können.
Laden Sie Daten direkt aus beliebigen Quellen und liefern Sie sie an beliebige Ziele mit mehreren Authoring-Erfahrungen, während Sie gleichzeitig die integrierte Parallel-Engine von watsonx.data integration für Skalierbarkeit und erstklassige Leistung nutzen.
Führen Sie Ihre Datenpipelines in der Nähe der Daten aus – egal ob On-Premise, in der Cloud, über Regionen hinweg oder in hybriden Umgebungen – und optimieren Sie dabei Geschwindigkeit, Kosteneffizienz und Sicherheit.
Von No-Code bis Pro-Code: Intuitive Designoptionen unterstützen Benutzer aller Erfahrungsstufen bei der Erstellung von Pipelines und der Bereitstellung vertrauenswürdiger Daten.
Nutzen Sie die Vorteile einer schnellen, komplexen Datentransformation, um schneller vom Entwurf zur Bereitstellung zu gelangen – und so mehr Pipelines mit weniger Verzögerungen zu realisieren.
Integrierte Funktionen für Datenqualität und Governance gewährleisten die Stabilität der Pipeline und zuverlässige Ergebnisse.
Migrieren Sie Daten nahtlos von verschiedenen On-Prem-Systemen – einschließlich älterer Warehouses – auf moderne Cloud-Plattformen mit watsonx.data integration. Erzielen Sie eine höhere Geschwindigkeit und Kosteneffizienz gegenüber herkömmlichen ETL-Lösungen.
Verschieben Sie transformierte Daten aus Hybrid- oder Multi-Cloud-Umgebungen in Lakehouses oder Cloud-Warehouses, um Analysen zu ermöglichen, Erkenntnisse zu gewinnen und intelligentere Entscheidungen zu treffen.
Vereinfachen Sie die komplexe Datenintegration bei M&A-Aktivitäten, indem Sie verteilte Datensätze mit integrierten Funktionen für die Ermittlung, Metadatenverwaltung und Herkunftsverfolgung zusammenführen. Watsonx.data integration ersetzt Nischen-ETL-Tools durch eine einzige Lösung, die umfassendere Unternehmensanforderungen erfüllen kann.
Transformieren Sie große Mengen an Transaktionsdaten für die regulatorische Berichterstattung und Business Intelligence. Die Stapelverarbeitung minimiert die Systembelastung und senkt die Betriebskosten.
Vereinheitlichen Sie Patientendaten aus fragmentierten Systemen für Analysen und Compliance. Verfolgen Sie End-to-End-Datenkonvertierungen, um regulatorische und Audit-Anforderungen zu erfüllen.
Konsolidieren und standardisieren Sie Kundendaten aus verschiedenen operativen Quellen. Watsonx.data integration ermöglicht zentralisierte Analysen zur Unterstützung personalisierter Marketingmaßnahmen und zur Geschäftsoptimierung.
Es ist an der Zeit, Ihre Daten in einen Wettbewerbsvorteil zu verwandeln. Es ist an der Zeit, watsonx.data integration zu erleben.