Was ist AutoML?

Automatisiertes maschinelles Lernen (AutoML) ist die Automatisierung der manuellen Aufgaben, die beim Erstellen und Trainieren von Modellen für maschinelles Lernen (ML-Modelle) von Data Scientists ausgeführt werden müssen. Zu diesen Aufgaben gehören: Feature-Engineering und -Auswahl, Auswahl des Typs des maschinellen Lernalgorithmus, Erstellen eines analytischen Modells basierend auf dem Algorithmus, Hyperparameter-Optimierung, Trainieren des Modells mit getesteten Datensätzen und Ausführen des Modells zum Generieren von Bewertungen und Ergebnissen. Forscher haben AutoML entwickelt, um Data Scientists dabei zu helfen, Vorhersagemodelle zu erstellen, ohne über tiefgreifende ML-Modellkenntnisse zu verfügen. AutoML befreit Data Scientists auch von den Routineaufgaben, die mit dem Aufbau einer Pipeline für maschinelles Lernen verbunden sind, und ermöglicht es ihnen, sich darauf zu konzentrieren, die Erkenntnisse zu extrahieren, die zur Lösung wichtiger Geschäftsprobleme erforderlich sind.



Was ist AutoAI?

AutoAI ist eine Variante von AutoML. Es erweitert die Automatisierung der Modellerstellung auf den gesamten KI-Lebenszyklus. Wie AutoML automatisiert AutoAI die Schritte zum Erstellen von Vorhersagemodellen für maschinelles Lernen auf intelligente Weise. Diese Schritte umfassen die Vorbereitung von Datensätzen für das Training, die Identifizierung des besten Modelltyps für die gegebenen Daten, z. B. ein Klassifizierungs- oder Regressionsmodell, und die Auswahl der Datenspalten, die sich für die Problemstellung des Modells am besten eignen, auch bekannt als Merkmalsauswahl. Die Automatisierung testet daraufhin eine Vielzahl von Hyperparameter-Tuning-Optionen, um das beste Ergebnis zu erzielen. Dazu generiert sie, basierend auf Kennzahlen wie Genauigkeit und Präzision, eine Pipeline aus Modellkandidaten und bringt diese in eine Rangfolge. Die leistungsstärksten Pipelines können produktiv eingesetzt werden, um neue Daten zu verarbeiten und Vorhersagen basierend auf dem Modelltraining bereitzustellen.