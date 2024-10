IBM video streaming

Eine skalierbare, cloudbasierte virtuelle Konferenzplattform, die eine End-to-End-Lösung für Live- oder On-Demand-Inhalte für externe Zielgruppen darstellt, ermöglicht die automatische Untertitelung von Videoinhalten durch Spracherkennung. Transkripte können als WebVTT-Untertiteldatei heruntergeladen werden. Das kann für verschiedene Anwendungsfälle hilfreich sein, da diese in verschiedene Untertitel-Dateiformate konvertiert werden können, z. B. in eine SRT-Datei oder sogar in eine reine Textdatei (txt). Inhalte können über die integrierten Kanalseiten, Einbettungen oder über die Social-Media-Wiedergabe mit Twitter angezeigt werden. Die automatische Transkription ist zwar nur auf Englisch verfügbar, Untertitel können jedoch für verschiedene Sprachen wie Spanisch oder Japanisch manuell hochgeladen werden. Fragen Sie eine Demo an, um mehr über die integrierten Funktionen der Untertitel-Software zu erfahren.

