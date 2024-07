Mit diesem Ressourceneinheitsrechner für IBM® Security Verify können Sie die Kosten für eine Gruppe von Einzelperson kalkulieren, die sicheren Zugriff auf Anwendungen und Ressourcen benötigt. Einzelperson können Mitarbeiter, Auftragnehmer, Konsumenten, Bürger, Kursteilnehmer oder Mitglieder des Kollegiums sein. Die IDaaS-Plattform von IBM unterstützt zwar sowohl Anwendungsfälle bei Belegschaft als auch bei Konsumenten, dieser Rechner ist jedoch zur Ermittlung der Preise für IBM® Security Verify SaaS bei Belegschaftsanwendungsfällen wie die Nutzung durch Mitarbeitende bestimmt. Einzelpersonen der Belegschaft melden sich in der Regel jeden Monat bzw. mehrfach pro Monat an. Die Berechnung der Ressourceneinheit berücksichtigt die Anmeldehäufigkeit für typische Belegschaftsgruppen. Wenn Sie andere Konsumenten-Anwendungsfälle haben, wenden Sie sich für eine konkretere Preisschätzung bitte an einen Vertriebsbeauftragten.