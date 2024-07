Video Explorer-Plattform (auch bekannt als Cognitive Video Analytics)

Die Video Explorer-Plattform ist eine Plattform mit vollem Funktionsumfang für die Entwicklung und Bereitstellung von Videoanalyseanwendungen (Computer Vision). Es bietet einen Anwendungsrahmen, der konfiguriert und angepasst werden kann, um sich den geschäftlichen Anforderungen der Kunden anzupassen und sich weiter in die Geschäftssysteme der Kunden zu integrieren. Es könnte ein Unternehmen in die Lage versetzen, in sehr kurzer Zeit eine Videoanalyselösung zu landen.

Durch die Zusammenarbeit mit einem anderen Asset, dem IBM Visual Builder (IVB), konnte der Kunde von der Entwicklung und dem Einsatz von Videoanalyseanwendungen an einer Station profitieren, einschließlich Bildbeschriftung, Bildvergrößerung, Training, Validierung und Veröffentlichung auf der Video Explorer Platform.