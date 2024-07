IBM Storage Protect for Cloud Salesforce ist eine SaaS-Lösung für die Sicherung und Wiederherstellung von Salesforce-Anwendungen. Die Datensicherung erfolgt in Azure Storage oder Ihrem eigenen Speichersystem. Sie ist Teil der IBM Storage Protect for Cloud-Familie von Backup- und Wiederherstellungs-SaaS für Daten in Services anderer Anbieter.