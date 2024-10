Automatisieren Sie die Suche und Eingabe von Geokoordinaten-Metadaten in SevOne NPM aus einer Excel-Tabelle. Dieser Workflow automatisiert die Suche nach Breiten- und Längengrad-Geokoordinaten anhand von Geräteadressdaten (Stadt, Bundesland, Postleitzahl), die in einer Excel-Tabelle zu finden sind. Nachdem die Stadt, das Bundesland und die Postleitzahl aus der Excel-Datei abgerufen wurden, werden die Informationen an eine Website eines Drittanbieters übergeben, um die Suche nach Breitengrad/Längengrad durchzuführen, und die resultierenden Daten werden an den Workflow zurückgegeben. Mithilfe der SevOne NPM RESTful API erstellt der Workflow dann den Namespace des Geräts in SevOne NPM unter Verwendung des Namens der Registerkarte Excel und trägt die resultierenden Breiten-/Längengradkoordinaten in den Namespace für jedes in der Excel-Datei aufgeführte Gerät ein.