• Netzteile mit 80 Plus Platinum-Zertifizierung

• Netzteiloptionen ⚬ 650 W AC im Basismodell, Variante

mit portseitigem Auslass (2 pro Switch) ⚬ 650 W AC im Basismodell,

Variante mit portseitigem Einlass (2 pro Switch)

• Netzkabel ⚬ IEC60320 C14-Stecker an 650-W-Netzteil

zum Anschluss an eine gekerbte C15-Steckbuchse

• Eingangswechselspannung: 100 bis 240 VAC (10 % Spanne)

• Frequenz: 50 bis 60 Hz (nominal)

• Typischer Stromverbrauch ⚬ 217 W für inaktiven

48-Port-Switch ohne Optikmodule ⚬ 251 W für 48-

Port-Switch mit 24 32G-SW-Optikmodulen unter typischen

Bedingungen ⚬ 297 W für 48-Port-Switch mit 48 32G-SW-

Optikmodulen unter typischen Bedingungen

• Luftstrom ⚬ Von hinten nach vorne (in Richtung Ports) bei Lüftern mit portseitigem

Auslass ⚬ Von vorne nach hinten (von den Ports weg) bei Lüftern mit portseitigem

Einlass ⚬ 50 Kubikfuß pro Minute (CFM)

über System-Lüfterbaugruppe bei 77 °F (25 °C) ⚬ max. 100

CFM