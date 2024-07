Nutzen Sie die Unterstützung des FICON-Protokolls sowohl in kaskadierten als auch in nicht kaskadierten Fabrics sowie eine Mischung aus FICON- und Open-Systems-Fibre-Channel-Protokollverkehr auf demselben Switch. Die IBM Control Unit Port (CUP)-Unterstützung ermöglicht die In-Band-Verwaltung von Switches der SAN c-Type-Familie über Mainframe-Verwaltungsanwendungen und unterstützt eine Fabric-Binding-Funktion, mit der Inter-Switch-Links (ISLs) nur zwischen bestimmten Switches in der Fabric-Binding-Konfiguration aktiviert werden können.