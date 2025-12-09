IBM Gen7 Fibre Channel ist die moderne Speichernetzwerkinfrastruktur für geschäftskritische Speicher, die es Unternehmen ermöglicht, ein selbstlernendes, selbstoptimierendes und autonomes SAN mit automatischer Fehlerbehebung zu realisieren. Sie kombiniert leistungsstarke Analysen und fortschrittliche Automatisierungsfunktionen, um den Datenzugriff zu beschleunigen, sich an die sich ändernden Anforderungen anzupassen und einen kontinuierlichen Geschäftsbetrieb zu gewährleisten.

Die IBM Storage Networking SAN512B-7- und SAN256B-7-Directors mit Gen7 Fibre Channel- und Fabric Vision-Technologie sind der grundlegende Baustein zur Realisierung eines autonomen SAN für das On-Demand-Rechenzentrum. Ultra-geringe Latenz und eine Port-Bandbreite von bis zu 64 GB/s bieten ein Höchstmaß an Leistung für NVMe-Workloads. Mit der in Rechenzentren bewährten Zuverlässigkeit, nahtlosen Skalierbarkeit, integrierten Analysefunktionen und Automatisierung maximieren sie die Leistung, Produktivität und Effizienz von Speicherinvestitionen und -ressourcen.