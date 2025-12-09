IBM Gen7 Fibre Channel ist die moderne Speichernetzwerkinfrastruktur für geschäftskritische Speicher, die es Unternehmen ermöglicht, ein selbstlernendes, selbstoptimierendes und autonomes SAN mit automatischer Fehlerbehebung zu realisieren. Sie kombiniert leistungsstarke Analysen und fortschrittliche Automatisierungsfunktionen, um den Datenzugriff zu beschleunigen, sich an die sich ändernden Anforderungen anzupassen und einen kontinuierlichen Geschäftsbetrieb zu gewährleisten.
Die IBM Storage Networking SAN512B-7- und SAN256B-7-Directors mit Gen7 Fibre Channel- und Fabric Vision-Technologie sind der grundlegende Baustein zur Realisierung eines autonomen SAN für das On-Demand-Rechenzentrum. Ultra-geringe Latenz und eine Port-Bandbreite von bis zu 64 GB/s bieten ein Höchstmaß an Leistung für NVMe-Workloads. Mit der in Rechenzentren bewährten Zuverlässigkeit, nahtlosen Skalierbarkeit, integrierten Analysefunktionen und Automatisierung maximieren sie die Leistung, Produktivität und Effizienz von Speicherinvestitionen und -ressourcen.
Die Gen7-Directors wurden entwickelt, um dem kontinuierlichen Datenwachstum und den kritischen Anforderungen von Anwendungen gerecht zu werden. Sie wurden speziell für große Speicherumgebungen entwickelt, die eine höhere Kapazität, einen größeren Durchsatz und ein höheres Maß an Ausfallsicherheit erfordern.
Die Gen7-Technologie ermöglicht ein selbstoptimierendes SAN, das proaktiv Datenverkehrsmuster überwacht und gestaltet und Datenströme automatisch priorisiert, um die Anwendungsleistung und Zuverlässigkeit zu optimieren.
Die Gen 7 Directors können Aktionen automatisieren, um die Verwaltung zu vereinfachen und Probleme ohne Eingreifen zu beheben, um Netzwerkunterbrechungen und -ausfälle zu vermeiden.
IBM SANnav Management Portal und SANnav Global View ermöglichen IT-Administratoren einen umfassenden Überblick über das gesamte SAN, von einer globalen Ansicht bis hin zu lokalen Umgebungen.
Die Gen 7 Directors verfügen über den branchenführenden Gen 7 Fibre Channel, der die Leistung für anspruchsvolle Workloads erhöht, um E/A-intensive und bandbreitenintensive Anwendungen der nächsten Generation zu unterstützen.
Mit dem IBM Extension Blade bieten die Gen 7 Directors integrierte Metro- und globale Konnektivität mit einer speziell für Rechenzentren konzipierten Erweiterungslösung für Fibre Channel- und IP-Speicherumgebungen.
Ergänzen Sie IBM Z Mainframes durch die branchenweit schnellste, zuverlässigste und skalierbare FICON-Infrastruktur sowie durch einzigartige, innovative Funktionen, die alle dazu beitragen, den größtmöglichen ROI zu erzielen. Gen7-Directors mit b-Type-Erweiterung verbessern die allgemeinen Cyber-Resilienz-Initiativen von IBM.