Rhapsody – Designer for Systems Engineers unterstützt Sie bei der Integration mit anderen IBM ELM-Produkten wie der Requirements Management DOORS-Produktfamilie oder Workflow Management & Rhapsody – Architect for System Engineers. Sie haben auch die Option, Artefakte für das US Department of Defense Architecture Framework (DoDAF), das British Ministry of Defense Architectural Framework (MODAF) und das Unified Profile for DoDAF/MODAF (UPDM) zu erstellen. Die Software Rhapsody – Tools and Utilities Add On wiederum ermöglicht die Entwicklung grafischer Panels für visuelle Modelle eines Designs.