Sicherheitsteams müssen ihre Fähigkeiten zur Erkennung und Abwehr von Bedrohungen auf Tausende von Endpunkten, weit verzweigte Netzwerke und mehrere Cloud-Anbieter ausweiten. Der durchschnittliche Analyst ist mit der wachsenden Menge an Warnmeldungen aus verschiedenen Sicherheitstools überfordert. Diese effizient und effektiv zu sortieren, ist schwierig, was die Erkennung und Reaktion auf aktive, bestätigte Bedrohungen behindert. Hinzu kommt ein Mangel an Fachkenntnissen, der Sicherheitsteams zwingt, intelligenter zu arbeiten, um die Cyber-Resilienz zu verbessern und den Betrieb zu schützen.

IBM® Security QRadar XDR ist eine cloudnative Lösung, die auf offenen Standards basiert und die Erkennung von Bedrohungen über den Endpunkt hinaus erweitert, indem sie zahlreiche externe Datenquellen integriert sowie KI-gestützte Warnungstriage und -korrelation anwendet, um schnell klare und umsetzbare Empfehlungen zu liefern. Es passt sich an die Fähigkeiten und Bedürfnisse Ihres Teams an, egal ob Sie ein Analyst sind, der einen optimierten Überblick und automatisierte Untersuchungen sucht, oder ein erfahrener Bedrohungsjäger, der eine erweiterte Bedrohungserkennung benötigt. QRadar XDR ermöglicht es Analysten, Bedrohungen zu untersuchen, schneller auf sie zu reagieren und über die Endpunkte hinaus produktiver zu werden.