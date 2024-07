ThreatConnect Inc. (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) bietet eine Produktsuite, die darauf ausgelegt ist, die Anforderungen von Sicherheitsteams jeder Größe an die Aggregation, Analyse, Automatisierung und Orchestrierung von Bedrohungsinformationen zu erfüllen. Diese Integration mit Resilient ist eine Reihe von Playbooks-Apps, mit denen Benutzer automatisch Vorfälle erstellen und Artefakte in Resilient direkt in ThreatConnect abrufen können.