DataMaestro* ist eine Plattform zur Datenorchestrierung, die Zeit, Kosten und Komplexität bei der Verwaltung von Planning Analytics (TM1)-Umgebungen reduziert. Administratoren können Daten innerhalb und zwischen Cubes verschieben, ohne komplexe TurboIntegrator-Skripte schreiben zu müssen.

Sie bietet eine benutzerfreundliche, webbasierte Benutzeroberfläche und eine zentrale Konsole, um alle DataMaestro- und TI-Prozesse an einem Ort zu verwalten. Kopieren Sie Daten für einen oder mehrere Cubes in einer einzelnen Aufgabe in vorhandene Elemente oder erstellen Sie neue Elemente im laufenden Betrieb.