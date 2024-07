IBM Planning Analytics for Excel (PAfE) ist ein Add-in für Microsoft Excel, mit dem Sie mit Daten in IBM Planning Analytics interagieren und diese analysieren können.



IBM Planning Analytics basiert auf der TM1-Technologie und nutzt eine Zellen-orientierte Datenbank – ähnlich einer Tabelle –, bei der die Daten allerdings in mehrdimensionalen Cubes statt zweidimensionalen Tabellen verwaltet werden. Mit PAfE können Sie die Grenzen komplexer in Excel erstellter Modelle, Daten aus unterschiedlichen Quellen und mangelnde Governance hinter sich lassen.

Erstellen Sie mühelos benutzerdefinierte Berichte und Dashboards. Passen Sie Ihre Analyse an Ihre individuellen Bedürfnisse an.

Automatisierte Workflows. Sparen Sie Zeit mit der integrierten Datenvalidierung und Fehlerprüfung und sorgen Sie gleichzeitig für Genauigkeit und Konsistenz in Ihrer Planung und Berichterstellung.

Auch das Zusammenarbeiten in Echtzeit mit Teammitgliedern ist möglich, Sie können von überall auf Daten zugreifen und diese sicher verwalten.