IBM InfoSphere optim datenschutz

Zum Schutz vertraulicher Daten bietet InfoSphere Optim Data Privacy eine Vielzahl von Transformationstechniken, die sensible Informationen durch realistische, voll funktionsfähige maskierte Daten ersetzen. Dank der kontextgenauen Maskierungsfunktionen behalten die maskierten Daten ein ähnliches Format wie die ursprünglichen Informationen.
Wendet Maskierungstechniken an, um sensible Informationen in Anwendungen, Datenbanken und Berichten umzuwandeln und so den Missbrauch zu reduzieren und die Governance zu stärken. Sie unterstützt die Verschleierung und Privatisierung von Daten in Nicht-Produktionsumgebungen, um unbefugten Zugriff zu verhindern.
Die Lösung enthält vordefinierte Datenschutzklassifizierungen und -regeln, um die Einhaltung von Vorschriften wie HIPAA, GLBA und PIPEDA zu beschleunigen. Berichte über die Einhaltung der Vorschriften geben einen Einblick in die Risiken und den Stand der Durchsetzung.
Erstellen Sie sichere Test-Sandboxen mit fiktiven Daten, die echte Geschäftsprozesse widerspiegeln. Vorgefertigte Routinen zur Datenmaskierung erhalten die kontextuelle Bedeutung der umgewandelten Daten und gewährleisten so hochwertige Testergebnisse.
Sichere Integration mit Unternehmensanwendungen (einschließlich Oracle, PeopleSoft, IBM Db2). Verwendet FPE mit AES-256 für maskierte Werte über benutzerdefinierte Schlüssel. Eigenständige API und UDFs ermöglichen eine flexible, dynamische Maskierung.