IBM InfoSphere optim datenschutz

Anonymisierung sensibler Informationen über Anwendungen, Datenbanken und Betriebssysteme hinweg
IBM-Rechenzentrum mit Reihen von verglasten Server-Racks, in denen Techniker die Geräte warten.

Minderung des Risikos einer Sicherheitsverletzung
 

Zum Schutz vertraulicher Daten bietet InfoSphere Optim Data Privacy eine Vielzahl von Transformationstechniken, die sensible Informationen durch realistische, voll funktionsfähige maskierte Daten ersetzen. Dank der kontextgenauen Maskierungsfunktionen behalten die maskierten Daten ein ähnliches Format wie die ursprünglichen Informationen.

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Datenmaskierung und Risikominderung

Wendet Maskierungstechniken an, um sensible Informationen in Anwendungen, Datenbanken und Berichten umzuwandeln und so den Missbrauch zu reduzieren und die Governance zu stärken. Sie unterstützt die Verschleierung und Privatisierung von Daten in Nicht-Produktionsumgebungen, um unbefugten Zugriff zu verhindern.
Vordefinierte Regeln und Datenschutzkonformität

Die Lösung enthält vordefinierte Datenschutzklassifizierungen und -regeln, um die Einhaltung von Vorschriften wie HIPAA, GLBA und PIPEDA zu beschleunigen. Berichte über die Einhaltung der Vorschriften geben einen Einblick in die Risiken und den Stand der Durchsetzung.  
Testen mit realistischen maskierten Daten

Erstellen Sie sichere Test-Sandboxen mit fiktiven Daten, die echte Geschäftsprozesse widerspiegeln. Vorgefertigte Routinen zur Datenmaskierung erhalten die kontextuelle Bedeutung der umgewandelten Daten und gewährleisten so hochwertige Testergebnisse.  
Erweiterte Integration und Verschlüsselung

Sichere Integration mit Unternehmensanwendungen (einschließlich Oracle, PeopleSoft, IBM Db2). Verwendet FPE mit AES-256 für maskierte Werte über benutzerdefinierte Schlüssel. Eigenständige API und UDFs ermöglichen eine flexible, dynamische Maskierung.
Machen Sie den nächsten Schritt

Sprechen Sie mit einem Berater von IBM, informieren Sie sich in der Produktdokumentation, holen Sie sich Tipps von anderen Anwendern und nutzen Sie diese Ressourcen für den Produktsupport.

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