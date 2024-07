Verwenden Sie IBM OMEGAMON for Messaging on z/OS Application Debugging, um zu verstehen, welche Transaktionen und Programme derzeit einen Warteschlangenmanager verwenden. Mit IBM OMEGAMON for Messaging on z/OS erhalten Domänenexperten umfassendere Einblicke in Mainframe-zentrierte Funktionen, einschließlich Details zu Tran/Pgm, CICS-Jobs, IMS-Jobs, Pufferpools, Kanalinitiatoren, SMDS, Seitensatz und Protokolldatensatzstatus.