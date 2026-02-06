Leiten Sie Benutzer auf der Grundlage globaler Echtzeitdaten der Leistung an das optimalste CDN weiter.
NS1 Pulsar nutzt RUM-Daten (Real User Monitoring) und intelligente Traffic-Steuerung, um jede Anfrage automatisch und in Echtzeit an das leistungsstärkste CDN weiterzuleiten. Verbessern Sie das Endnutzererlebnis, senken Sie Kosten und gewährleisten Sie Zuverlässigkeit in jeder digitalen Erfahrung.
Bieten Sie jedem Nutzer überall die schnellste und zuverlässigste Erfahrung. Pulsar verwendet Latenz- und Verfügbarkeitsdaten in Echtzeit, um jeden Benutzer an das beste CDN für sein Netzwerk weiterzuleiten.
Erstellen Sie leistungsfähige Failover-Richtlinien, die den Traffic von fehlerhaften CDNs wegleiten. NS1 Pulsar leitet Nutzer automatisch zu einwandfreien Alternativen weiter, sodass Ihre Anwendungen online bleiben.
Bringen Sie Leistung und Kosteneffizienz in Einklang. Definieren Sie Richtlinien, die kostengünstigere CDNs bevorzugen, wenn alle Anbieter akzeptable Schwellenwerte erfüllen, um den ROI von Infrastrukturverträgen zu maximieren.
Anbieterunabhängiges Traffic-Management, mit dem Sie CDN-Anbieter hinzufügen, entfernen oder neu ausbalancieren können, ohne die Architektur überarbeiten zu müssen. Sie können Änderungen an der Filterkette über API oder Terraform automatisieren.
Nutzen Sie die aggregierten RUM-Benchmarks von NS1 für über 20 öffentliche CDNs und Cloud-Regionen. Erfassen Sie automatisch reale Leistungs- und Verfügbarkeitsdaten von tatsächlichen Benutzern, um Engpässe aufzudecken und Probleme zu identifizieren, die bei der synthetischen Überwachung oft übersehen werden.
Legen Sie Leistungsschwellenwerte und Geschäftslogik fest, um die Verteilung des Traffics zu optimieren. Kombinieren Sie RUM-Daten mit NS1 Connect Filter Chains, Data Feeds und Health Check Monitoren. Gleichen Sie CDNs aus, um Kostenverpflichtungen zu erfüllen und gleichzeitig Leistungsstandards einzuhalten. Optimieren Sie die Auslieferung nach Geografie und ASN.
Analysieren Sie RUM-Daten, um Leistungsspitzen und -verschlechterungen in Echtzeit zu erkennen. Überprüfen Sie die Routing-Entscheidungen zur Verteilung des Traffics und die wichtigsten Metriken, um die Gründe für die Routing-Entscheidungen und die erzielten Leistungsergebnisse zu verstehen.
Erfassen Sie private RUM-Daten über das JavaScript-Tag von NS1 Connect, um in Echtzeit Einblicke in die Leistung der Benutzer zu erhalten. Bringen Sie Ihre eigenen Performance- oder QoE-Metriken ein. Automatisieren Sie Konfigurationsänderungen mit den APIs und SKDs von NS1.
Automatisieren Sie CDN-Entscheidungen für nahtlose Client-seitige Integrationen. Ermöglichen Sie einen dynamischen CDN-Wechsel in Echtzeit auf der Grundlage von Leistungssignalen, um eine optimale Bereitstellung zu gewährleisten, ohne sich ausschließlich auf die serverseitige Routing-Logik zu verlassen.
Große Streaming-Plattformen verlassen sich auf NS1 Pulsar, um Milliarden von Anfragen bei Live-Sportveranstaltungen, Konzerten und Nachrichtenplattformen weiterzuleiten. Durch die Überwachung der realen Benutzerleistung über mehrere CDNs hinweg erreichen die Inhalte die Zuschauer mit minimaler Pufferung und maximaler Qualität. Ein automatisches Failover sorgt für Kontinuität, selbst bei Trafficspitzen oder Providerproblemen.
Online-Händler nutzen Multi-CDN Steering, um die Leistung während der Spitzenzeiten aufrechtzuerhalten. Wenn es bei einem CDN zu Engpässen oder Latenzspitzen kommt, wird der Traffic automatisch auf leistungsstärkere Alternativen verlagert. Dies gewährleistet einen schnellen Seitenaufbau, einen reibungslosen Ablauf an der Kasse und verhindert Kartenabbrüche in den kritischsten Zeiten.
Finanzdienstleister nutzen NS1 Pulsar für geschäftskritische Anwendungen, bei denen Millisekunden zählen und Ausfallzeiten inakzeptabel sind. Das Echtzeit-Routing auf der Grundlage der tatsächlichen Benutzerlatenz stellt sicher, dass die Plattformen von jedem Ort der Welt aus schnell erreichbar sind. Schützen Sie sich vor Providerausfällen und halten Sie die Verfügbarkeit für zeitkritische Transaktionen und Marktdaten rund um die Uhr aufrecht.
Spieleunternehmen nutzen intelligente Traffic-Steuerung, um eine niedrige Latenzzeit für verschiedene globale Zielgruppen zu erreichen. NS1 Pulsar leitet Spieler auf der Grundlage ihres spezifischen Netzwerks und Standorts an das optimale CDN weiter, wodurch Verzögerungen reduziert und das Gameplay verbessert werden. Bleiben Sie mit Ihren Spielern in Verbindung, selbst bei großen Spiel-Launches und Events.
Verbessern Sie die Zuverlässigkeit global verteilter Anwendungen mit intelligenter, RUM-gesteuerter Trafficsteuerung, die sich an veränderte Internetbedingungen anpasst. Passen Sie sich automatisch an veränderte Netzwerkbedingungen an, optimieren Sie Latenz und Verfügbarkeit und sorgen Sie für ein konsistentes Nutzererlebnis über Regionen, CDNs und Cloud-Anbieter hinweg.
Infrastrukturteams nutzen NS1 Pulsar, um den Traffic in Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen präzise zu orchestrieren. Leiten Sie Benutzer auf der Grundlage von Echtzeit-Performance-Daten zu den optimalen Ursprüngen, CDNs oder Cloud-Regionen, wodurch das Rätselraten bei Failover-Entscheidungen entfällt. Automatisieren Sie Reaktionen auf Leistungseinbußen oder Kapazitätsengpässe und behalten Sie dabei die granulare Kontrolle über APIs und Terraform.
GlobalDots bietet einen erstklassigen Multi-CDN-Service für Unternehmen, bei denen jede Sekunde zählt. Um Geschwindigkeit, Ausfallsicherheit und Umsatzsicherung zu gewährleisten, bietet das GlobalDots Super CDN intelligentes Routing über mehr als 30 CDNs mit IBM® NS1 Connect.
Diese hochautomatisierte Lösung optimiert die Trafficsteuerung für Spitzenleistung.
Multi-CDN Steering ist ein Ansatz zur Trafficsteuerung, der den Benutzertraffic intelligent über mehrere Content-Delivery-Netzwerke auf Basis von Leistung, Verfügbarkeit und Geschäftsregeln leitet, um Zuverlässigkeit, Geschwindigkeit und User Experience zu verbessern. NS1 Connect Pulsar ist IBMs fortschrittliche Lösung für Multi-CDN-Steering.
Ja, NS1 Pulsar ermöglicht kostenbasierte Routing-Richtlinien, die den Traffic zu kostengünstigeren CDNs leiten können, wenn die Leistungsanforderungen erfüllt sind, oder die Last verlagern, wenn Sie Ihre festgelegte Nutzung erreichen. So können Sie Ihre festgelegten CDN-Ausgaben optimieren.
NS1 Connect Pulsar ist anbieterunabhängig und kann mit allen CDN-Anbietern wie Cloudflare, Akamai, AWS CloudFront, Fastly und anderen eingesetzt werden. Pulsar ist auf der DNS-Ebene angesiedelt und fungiert als neutrale Mess-Engine und Traffic-Controller für Ihren CDN-Stack. Pulsar unterstützt auch die Messung von Assets, die auf Ihrem privaten CDN gehostet werden, für Benutzer mit hybriden CDN-Strategien.
NS1 Connect bietet eine API-gestützte, DNS- (oder HTTP-) Integration, mit der Teams Multi-CDN-Steering schnell und ohne Änderungen am Anwendungscode oder der Infrastruktur einsetzen können. Die meisten Teams können Multi-CDN Steering innerhalb von Minuten mit sofort einsatzbereiten Community-Daten konfigurieren und Konfigurationsänderungen im Handumdrehen vornehmen.
Pulsar kann Ausfälle innerhalb von Sekunden erkennen und den Datenverkehr automatisch auf gesunde Alternativen umleiten, bevor es zu Ausfallzeiten kommt. Das System verarbeitet Echtzeitdaten von Millionen von Messpunkten auf der ganzen Welt und ermöglicht sofortige Entscheidungen zur Steuerung des Datenverkehrs, die sich an CDN-Ausfälle, Netzwerküberlastungen oder Leistungseinbußen anpassen.
Pulsar misst die Zeit bis zum letzten Byte (Time-to-Last-Byte, TTLB) und die Verfügbarkeit von Assets, die in jedem der CDNs gehostet werden. Die von echten Nutzern gesammelten Messungen werden anonymisiert und nach CDN, Geografie und ASN aggregiert. Für private Daten können verschiedene Asset-Größen gemessen werden. Die Daten der NS1-Community unterstützen sowohl die Latenz (1x1 Pixel) als auch große Assets für einige CDNs.
Ja, Pulsar kann verwendet werden, um den Traffic neben der standardmäßigen Traffic-Filterung zu routen, um den Traffic auf der Grundlage von Latenz, Geografie, Serverlast, Netzwerk, synthetischen Zustandsprüfungen und mehr auszugleichen. So wird sichergestellt, dass keiner Ihrer Ursprungsserver überlastet wird und online bleiben kann.
Nein, da Pulsar nahtlos in die verwalteten und dedizierten Netzwerke von NS1 Connect mit integrierter DDoS-Resilienz integriert ist, können Sie Ihre Multi-CDN-Traffickonfiguration in beiden Netzwerken einsetzen, die für Skalierung und Leistung ausgelegt sind.