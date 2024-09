Jeder, der Ihre Website besucht oder Ihre Online-Anwendung nutzt, erwartet, dass diese standardmäßig sicher ist. Leider kann die Bereitstellung dieser Sicherheit über eine HTTPS-Verbindung Kopfzerbrechen bereiten – vor allem, wenn Ihr Team um die Einrichtung von URL-Umleitungen gebeten wird.

Wenn Sie Tabellen oder selbstentwickelte Lösungen verwenden, um DNS-Konfigurationen und Sicherheitszertifikate abzugleichen, kann Ihre Fähigkeit, flexible Webinhalte zu erstellen, die Ausführung Ihrer Website zu einem Geduldsspiel machen. Würden Sie nicht lieber alle Aspekte von HTTPS-Umleitungen an einem Ort verwalten?

IBM® NS1 Connect vereint alles, was Sie für verschiedene Arten von Umleitungen in unserer leistungsstarken DNS-Verwaltungsplattform benötigen. So können Sie sich auf die Parameter konzentrieren, die wirklich wichtig sind: die Bereitstellung beeindruckender, sicherer Anwendungsfälle und Erfahrungen.