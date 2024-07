Der Lastausgleich mit einer Web Application Firewall (WAF) verlagert lediglich die Herausforderung eines einzelnen Ausfallpunkts an einen anderen Punkt in der Netzwerkverbindungskette. Ähnlich wie bei herkömmlichen Lastausgleichsfunktionen bieten WAFs keinen Einblick in Endbenutzerverbindungen auf der „letzten Meile“, bei denen es häufig zu Latenz kommen kann. Außerdem verarbeiten WAFs nur Traffic über http/https, sodass andere Protokolle nicht verwaltet werden.