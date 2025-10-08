IBM Network Intelligence

Beschleunigen Sie den Übergang zu einem autonomen Netzwerk-Lebenszyklus

IBM Network Intelligence-Dashboard mit einem Ringdiagramm und verschiedenen Statistiken.

AI and the Future of Networking: Market Trends That Matter

(KI und die Zukunft der Vernetzung: Wichtige Markttrends)

Nehmen Sie am Donnerstag, dem 9. Oktober, um 9:00 Uhr ET am Webinar teil.

Warum IBM Network Intelligence?

Beschleunigen Sie Ihren Wechsel zur Autonomie. Network Intelligence wurde entwickelt, um Kosten zu senken, die Skalierbarkeit zu erhöhen und mithilfe von agentischer KI in Umgebungen mit mehreren Anbietern und Domains Einblicke in Echtzeit zu liefern. 

Netzwerknative KI

Stellen Sie Telekommunikations- und Unternehmensnetzwerken eine speziell entwickelte Lösung zur Verfügung, die nicht mit generischen, sondern mit umfangreichen Telemetriedaten trainiert ist.
Klar und selbstbewusst

Erfahren Sie, warum eine Maßnahme ergriffen wurde. Schaffen Sie Vertrauen mit transparenten KI-Entscheidungen und Sicherheitsleitlinien.
Offen und interoperabel

Nutzen Sie Ihre vorhandenen Tools, Daten und Umgebungen – lokal, hybrid oder in der Cloud – unabhängig vom Hersteller und ohne „Rip-and-Replace“.
Schnelle Time-to-Value

Entdecken Sie schnellen Mehrwert mit Modellen, die auf realen Netzwerkdaten vortrainiert sind, und einer schnellen Integration in das Ökosystem.

Agentische KI für das Netzwerk-Lebenszyklusmanagement

Ganz gleich, ob Sie die Infrastruktur modernisieren oder die Leistung optimieren
IBM Network Intelligence kann in jeder Phase helfen: Tag 0 Planen und entwerfen 

Absichtsbasiertes Design, Anbieterwechselsimulationen, selbstkonfigurierende Architektur.

 Tag 1 Erstellen und bereitstellen

Ressourcenreservierung, Durchführbarkeitsprüfungen, Datenverkehrserkenntnisse für maximale Auslastung.

 Tag 2 Betreiben und optimieren

Semantikbewusste Vorfallanalyse und Automatisierung im geschlossenen Kreislauf.

Intelligente Architektur für moderne Netzwerke

Intelligente Funktionen sind keine Theorie – sie sind integriert, stehen vom ersten Tag an zur Verfügung und entwickeln sich mit Ihrem Netzwerk weiter. Mit erklärbarer KI, adaptiver Automatisierung und einem zukunftsfähigen Design ist IBM Network Intelligence darauf ausgelegt, mit der Komplexität zu wachsen und gleichzeitig Risiken, Aufwand und Kosten zu reduzieren.
IBM Network Intelligence Datenpipeline-UI-Dashboard
Einheitliche Erfassung von Streaming- und Verlaufsdaten
  • Bietet eine skalierbare Streaming-Pipeline für Zeitreihen-Daten 
  • Bietet die skalierbare Erfassung historischer Daten 
  • Unterstützt die Aufnahme von Metriken, Ereignissen und Protokollen
IBM Network Intelligence KI-Pipeline-UI-Dashboard
Erkennung und Echtzeit-KI für Netzwerk-Erkenntnisse
  • Domain-Trainierte Zeitreihen-Foundation-Modelle
  • Inferencing mit extrem geringer Latenz mithilfe von Zeitreihen-Foundation-Modellen
  • Frühwarnungen und Sonderfall-Erkennung auf der Grundlage von Telemetriedaten
IBM Network Intelligence Benutzeroberflächen-Dashboard für semantische Netzwerke
Erkenntnisse, die auf dem Kontext Ihres Netzwerks basieren
  • Beschleunigen Sie die Triage und automatisieren Sie die Entscheidungsfindung mit priorisierten Hypothesen zur Ursache.
  • Aufnahme von grundlegenden Dokumenten wie MOPs (Methoden und Verfahren), Konfigurationsleitfäden und Knowledge-Base-Inhalten, um Kontextinformationen für die Analyse bereitzustellen

 
IBM Network Intelligence Benutzeroberflächen-Dashboard für agentische Frameworks
KI-Agenten koordinieren die Lösung mit der Option für menschliche Eingaben
  • Agentische KI erstellt einen Sanierungsplan, der mit Menschen im Regelkreis oder autonom ausgeführt werden kann
  • Agentische KI erstellt einen Sanierungsplan, der mit Menschen im Regelkreis oder autonom ausgeführt werden kann
  • Der Funktionsaufruf ermöglicht eine nahtlose API-Integration von Tools
Entwickelt, um Ergebnisse zu liefern Weniger Fehlalarme

Filtern Sie Störgeräusche mit semantischem Verständnis, sodass nur umsetzbare, zuverlässige Erkenntnisse durchkommen.

 Besserer MTBI und MTTR

Es treten weniger wiederkehrende Vorfälle auf, Probleme werden durch eine effiziente Ursachenanalyse schneller gelöst und der allgemeine Betriebsaufwand wird verringert.

 KI-Leitplanken

Durch integrierte Prompt-Leitlinien und KI-Frameworks, die den Fokus auf die Netzwerkergebnisse richten, wird Vertrauen in jede Interaktion eingebaut.

 Von der Automatisierung zur Autonomie

Gehen Sie über regelbasierte Aktionen hinaus. Unsere KI-Agenten erkennen Anomalien, erstellen Sanierungspläne und wahrscheinliche Ursachen.

 Erfahrung steigern

Erkennen Sie, was die Instrumentierung übersieht, einschließlich stiller Verschlechterungen oder übersehener Signale – bevor sie sich auf die Benutzer auswirken.

 Ohne Skalierungskosten

Erweitern Sie Ihr Netzwerk, nicht Ihre Mitarbeiterzahl. Erfüllen Sie Leistungsanforderungen mit intelligenter Automatisierung und agentenorientierten Workflows. 
Machen Sie den nächsten Schritt

Dies ist eine KI, die Ihr Netzwerk versteht und entsprechend handelt. IBM Network Intelligence bietet adaptive, erklärbare und skalierbare KI, die Ihr Netzwerk nicht nur widerstandsfähiger, sondern auch intelligenter macht. Bereit für den Wechsel von reaktiv zu proaktiv? Von der Automatisierung zur Autonomie?

