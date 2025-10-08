Beschleunigen Sie den Übergang zu einem autonomen Netzwerk-Lebenszyklus
Beschleunigen Sie Ihren Wechsel zur Autonomie. Network Intelligence wurde entwickelt, um Kosten zu senken, die Skalierbarkeit zu erhöhen und mithilfe von agentischer KI in Umgebungen mit mehreren Anbietern und Domains Einblicke in Echtzeit zu liefern.
Stellen Sie Telekommunikations- und Unternehmensnetzwerken eine speziell entwickelte Lösung zur Verfügung, die nicht mit generischen, sondern mit umfangreichen Telemetriedaten trainiert ist.
Erfahren Sie, warum eine Maßnahme ergriffen wurde. Schaffen Sie Vertrauen mit transparenten KI-Entscheidungen und Sicherheitsleitlinien.
Nutzen Sie Ihre vorhandenen Tools, Daten und Umgebungen – lokal, hybrid oder in der Cloud – unabhängig vom Hersteller und ohne „Rip-and-Replace“.
Entdecken Sie schnellen Mehrwert mit Modellen, die auf realen Netzwerkdaten vortrainiert sind, und einer schnellen Integration in das Ökosystem.
Ganz gleich, ob Sie die Infrastruktur modernisieren oder die Leistung optimieren
Absichtsbasiertes Design, Anbieterwechselsimulationen, selbstkonfigurierende Architektur.
Ressourcenreservierung, Durchführbarkeitsprüfungen, Datenverkehrserkenntnisse für maximale Auslastung.
Semantikbewusste Vorfallanalyse und Automatisierung im geschlossenen Kreislauf.
Intelligente Funktionen sind keine Theorie – sie sind integriert, stehen vom ersten Tag an zur Verfügung und entwickeln sich mit Ihrem Netzwerk weiter. Mit erklärbarer KI, adaptiver Automatisierung und einem zukunftsfähigen Design ist IBM Network Intelligence darauf ausgelegt, mit der Komplexität zu wachsen und gleichzeitig Risiken, Aufwand und Kosten zu reduzieren.
Filtern Sie Störgeräusche mit semantischem Verständnis, sodass nur umsetzbare, zuverlässige Erkenntnisse durchkommen.
Es treten weniger wiederkehrende Vorfälle auf, Probleme werden durch eine effiziente Ursachenanalyse schneller gelöst und der allgemeine Betriebsaufwand wird verringert.
Durch integrierte Prompt-Leitlinien und KI-Frameworks, die den Fokus auf die Netzwerkergebnisse richten, wird Vertrauen in jede Interaktion eingebaut.
Gehen Sie über regelbasierte Aktionen hinaus. Unsere KI-Agenten erkennen Anomalien, erstellen Sanierungspläne und wahrscheinliche Ursachen.
Erkennen Sie, was die Instrumentierung übersieht, einschließlich stiller Verschlechterungen oder übersehener Signale – bevor sie sich auf die Benutzer auswirken.
Erweitern Sie Ihr Netzwerk, nicht Ihre Mitarbeiterzahl. Erfüllen Sie Leistungsanforderungen mit intelligenter Automatisierung und agentenorientierten Workflows.
Dies ist eine KI, die Ihr Netzwerk versteht und entsprechend handelt. IBM Network Intelligence bietet adaptive, erklärbare und skalierbare KI, die Ihr Netzwerk nicht nur widerstandsfähiger, sondern auch intelligenter macht. Bereit für den Wechsel von reaktiv zu proaktiv? Von der Automatisierung zur Autonomie?