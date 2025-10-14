Transformieren Sie Ihr Unternehmen mit einer zukunftssicheren MDM-Lösung
IBM® MaaS360 Fast Start wurde speziell für kleine und mittlere Unternehmen entwickelt. Diese MDM-Lösung (Mobile Device Management) bietet eine optimierte und intuitive Erfahrung, um iOS- und Android-Telefone und Tablets schnell zu integrieren, Sicherheitseinstellungen anzuwenden und Anwendungen zu verteilen – und das alles in wenigen Minuten.
Bringen Sie die iPhones und Android-Geräte Ihres Teams in wenigen Minuten mit einer einfachen, automatisierten Registrierung zum Laufen.
Schützen Sie sich vom ersten Tag an mit voreingestellten Richtlinien, die den Best Practices der Branche entsprechen – keine IT-Fachkenntnisse erforderlich.
Steuern Sie Geräte, aktualisieren Sie Einstellungen und verteilen Sie Apps über ein zentrales, benutzerfreundliches Dashboard.
Fügen Sie bei Bedarf neue Geräte und Funktionen hinzu, ohne Ausfallzeit oder zusätzlichen Aufwand.
|Details
Unterstützte Browser
IBM MaaS360 Fast Start unterstützt die aktuelle Version sowie die letzten beiden Versionen (mit Ausnahme von Internet Explorer) der folgenden Browser:
iOS-Agent-Informationen
IBM MaaS360 Fast Start für iOS 15.0+
Android-Agent-Informationen
IBM MaaS360 Fast Start für Android 7.0+