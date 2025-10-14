IBM MaaS360 Fast Start

Transformieren Sie Ihr Unternehmen mit einer zukunftssicheren MDM-Lösung

Einfaches und intuitives Mobile Device Management

IBM® MaaS360 Fast Start wurde speziell für kleine und mittlere Unternehmen entwickelt. Diese MDM-Lösung (Mobile Device Management) bietet eine optimierte und intuitive Erfahrung, um iOS- und Android-Telefone und Tablets schnell zu integrieren, Sicherheitseinstellungen anzuwenden und Anwendungen zu verteilen – und das alles in wenigen Minuten.

Schnelle Einrichtung, kein Kopfzerbrechen

Bringen Sie die iPhones und Android-Geräte Ihres Teams in wenigen Minuten mit einer einfachen, automatisierten Registrierung zum Laufen.
Integrierte Sicherheit, der Sie vertrauen können

Schützen Sie sich vom ersten Tag an mit voreingestellten Richtlinien, die den Best Practices der Branche entsprechen – keine IT-Fachkenntnisse erforderlich.
Einfach zu verwalten, einfach zu skalieren

Steuern Sie Geräte, aktualisieren Sie Einstellungen und verteilen Sie Apps über ein zentrales, benutzerfreundliches Dashboard.
Wächst mit Ihrem Unternehmen

Fügen Sie bei Bedarf neue Geräte und Funktionen hinzu, ohne Ausfallzeit oder zusätzlichen Aufwand.

Erleben Sie die Zukunft der Verwaltung mobiler Endgeräte (MDM)

Entdecken Sie, was IBM MaaS360 Fast Start für Ihr Unternehmen leisten kann
  • Zero-Touch-Bereitstellung: Geräte werden automatisch registriert, sobald die Benutzer sie einsetzen
  • Geräteverwaltung und Sicherheit: Wichtige Basis-Sicherheitskonfigurationen werden auf allen Geräten angewendet
  • App-Verteilung: Bereitstellung von per Volumenlizenz erworbenen Apps in nur einem Schritt
  • Zugriff auf Unternehmensressourcen: Zur Erleichterung des WLAN-, VPN- und E-Mail-Zugriffs für den Benutzer
  • Fernsupport: Geräte sperren, lokalisieren und löschen
  • Umfassende Geräte- und App-Unterstützung: iOS- und Android-Smartphones und -Tablets sowie Apps aus dem Apple Store und Google Play

Mühelose Einrichtung in 3 Schritten

Schnelles Hinzufügen von Geräten mit geführter Einrichtung

Fast Start vereinfacht die Einrichtung mit geführten Schritten für iOS und Android, einer übersichtlichen Fortschrittsanzeige und integrierten Supportvideos. So sind Ihre Geräte im Handumdrehen einsatzbereit – ganz ohne IT-Fachwissen.
Sicherheitseinstellungen ganz einfach anpassen

Wählen Sie Ihr gewünschtes Sicherheitsniveau aus vordefinierten einfachen, mittleren und erweiterten Sicherheitsprofilen, die eine benutzerfreundliche Oberfläche für den Zugriff auf Unternehmensressourcen wie VPN, WLAN und E-Mail bieten und nach Bedarf jederzeit angepasst werden können.  
Nahtlose App-Verteilung für alle Geräte

Die richtigen Apps lassen sich mit einem Klick auf jedem Gerät bereitstellen – einfach zu verwalten, automatisch bereitgestellt und sofort für neue Geräte verfügbar.  
Systemvoraussetzungen

Details  

Unterstützte Browser

 

IBM MaaS360 Fast Start unterstützt die aktuelle Version sowie die letzten beiden Versionen (mit Ausnahme von Internet Explorer) der folgenden Browser:

  • Google Chrome – 127
  • Firefox – 126
  • Safari – 17
  • Opera – 53
  • Microsoft Edge – 105

iOS-Agent-Informationen

 

IBM MaaS360 Fast Start für iOS 15.0+

 

Android-Agent-Informationen

 

IBM MaaS360 Fast Start für Android 7.0+

 

