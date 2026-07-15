Lightwell erweitert das bewährte Open-Source-Wartungsmodell von Red Hat für Unternehmen, indem es Zugang zur Sanierung und Eindämmung von Sicherheitsrisiken bietet, die weit über den traditionellen Speicherbedarf von Produkten hinausgehen.

Lightwell beschäftigt weltweit mehr als 20.000 hochqualifizierte Ingenieure und etabliert ein neues Modell zur Identifizierung, Validierung und Sanierung von Sicherheitslücken in Open-Source-Software.