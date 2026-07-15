Reduzieren Sie das Risiko von Open-Source-Software durch validierte Maßnahmen zur Sanierung von Sicherheitslücken auf Unternehmensniveau.
Lightwell erweitert das bewährte Open-Source-Wartungsmodell von Red Hat für Unternehmen, indem es Zugang zur Sanierung und Eindämmung von Sicherheitsrisiken bietet, die weit über den traditionellen Speicherbedarf von Produkten hinausgehen.
Lightwell beschäftigt weltweit mehr als 20.000 hochqualifizierte Ingenieure und etabliert ein neues Modell zur Identifizierung, Validierung und Sanierung von Sicherheitslücken in Open-Source-Software.
Moderne Anwendungen basieren auf tiefen, miteinander vernetzten Open-Source-Lieferketten. Die meisten Unternehmen können mit dem Umfang, der Komplexität und der Geschwindigkeit der Risiken nicht mithalten. Die KI-gestützte Erkennung von Sicherheitslücken beschleunigt das Volumen und die Geschwindigkeit von CVEs und vergrößert damit eine ohnehin schon untragbare Lücke bei deren Sanierung.
Spiegelt die zunehmende Zahl öffentlich bekannter Software-Sicherheitslücken wider.
Open-Source-Software bildet die Grundlage moderner Unternehmensinfrastrukturen.
Das Mythos Preview-Modell identifizierte allein in Open-Source-Software fast 3.900 Sicherheitslücken mit hohem oder kritischem Schweregrad.
Lightwell Network bietet jährlichen, konsolidierten Zugang zu Sanierungs- und Abhilfemaßnahmen von Lightwell für berechtigte Open-Source-Sicherheitslücken und unterstützt die Sanierung im gesamten Anwendungsökosystem im Zuge der Erweiterung des Abdeckungsbereichs. Kunden greifen über ihre bestehenden Softwarebereitstellungsworkflows auf das Lightwell-Register zu.
Lightwell Clearinghouse Premier steht für unsere umfassenderen Bemühungen, die Lieferkette für Open-Source-Software branchenübergreifend zu sichern. Den Anfang machen dabei kritische Infrastrukturen in den USA, die im Vorfeld ausgewählt wurden.
Lightwell Clearinghouse Premier bietet alle Vorteile von Lightwell Network sowie Zugriff auf Berichte zu Sicherheitslücken und deren Sanierung für spezifische Paketversionen der Mitglieder, die Verifizierung neuer Sicherheitslücken und die Handhabung von Offenlegungen.
Lightwell kombiniert eine umfassende Software-Lieferkettenabdeckung mit KI-gestützter Technik und fundiertem Open-Source-Fachwissen, um auf globaler Ebene vertrauenswürdige, unternehmensfähige Sicherheit zu bieten. Der anfängliche Schwerpunkt des Ökosystems liegt auf Maven/Java, wo regulierte Branchen den größten Bedarf an Maßnahmen zur Sanierung festgelegter Versionen haben. Eine Erweiterung auf PyPI, npm, Go und weitere Plattformen ist geplant.
Der Support erstreckt sich über die Infrastruktur hinaus auf die gesamte Software-Lieferkette, einschließlich Sprachökosystemen wie Java, Daten- und Streaming-Plattformen wie Kafka, Build-Tools und KI-Frameworks sowie der transitiven Abhängigkeiten, die in Unternehmensanwendungen eingebettet sind.
Ein globales Team arbeitet mit fortschrittlichen KI-Tools, um die vorgelagerte gemeinsame Wartung, die Einstufung von Sicherheitslücken, das sichere Patchen, die Absicherung von Abhängigkeiten, das Release-Engineering sowie die vertrauenswürdige Bereitstellung produktionsreifer Pakete zu gewährleisten.
Lightwell verbindet vorgelagerte Open-Source-Communitys mit nachgelagerten Unternehmensumgebungen und stellt Fixes vorab bereit, sodass die Software ohne Fragmentierung oder Verzögerungen für den Einsatz in Unternehmen bereit ist.
Schaffen Sie die erforderliche Transparenz, um eine starke Grundlage für Lightwell zu bilden.
IBM Security Services unterstützt Unternehmen dabei, Sicherheitslücken, Fehlkonfigurationen, Kontrolllücken und versteckte Abhängigkeiten in Infrastruktur, Anwendungen, Identitäten, Daten und Cloud-Umgebungen aufzudecken. Durch ein klares Verständnis des aktuellen Risikos können Unternehmen Lightwell mit dem nötigen Kontext nutzen, um aussagekräftige Ergebnisse zu erzielen.
Beheben Sie kritische Schwachstellen, bevor sie zu Hindernissen für die Transformation werden.
IBM Security Services unterstützt Unternehmen dabei, Sicherheitslücken zu priorisieren und zu sanieren, Kontrolllücken zu schließen und Cyberrisiken durch risikobasierte Sanierungsstrategien zu reduzieren. Diese grundlegende Maßnahme verbessert den Sicherheitsstatus und bereitet die Umgebung auf ein fortschrittlicheres, kontinuierliches Risikomanagement durch Lightwell vor.
Schaffen Sie die für einen langfristigen Erfolg notwendigen Kontrollmechanismen und Governance-Strukturen.
IBM unterstützt Unternehmen dabei, die Sicherheit in Identitäten, Netzwerken, Anwendungen, Daten und Cloud durch Absicherungs-, Segmentierungs-, Governance- und Verteidigungsstrategien zu stärken. Diese Funktionen bilden die widerstandsfähige Sicherheitsgrundlage, die erforderlich ist, um den Wert von Lightwell voll auszuschöpfen.
Etablieren Sie ausgereifte Sicherheitsprozesse und verbessern Sie die Bereitschaft Ihres Unternehmens.
IBM Security Services hilft Unternehmen, die Transparenz zu verbessern, operative Prozesse zu stärken, Funktionen zu validieren und Teams auf eine einheitliche Sicherheitsstrategie auszurichten. Diese Bereitschaft ermöglicht es Unternehmen, die Einführung zu beschleunigen und schneller von Lightwell zu profitieren.
Bereiten Sie sich auf die nächste Generation von Cyberrisiken und -Resilienz vor.
IBM unterstützt Unternehmen bei der Modernisierung ihrer Sicherheitsabläufe durch KI-gestützte Erkenntnisse, Automatisierung und fortschrittliche Sicherheitspraktiken. Durch die Etablierung der notwendigen Mitarbeiter, Prozesse und Technologien, um in einer zunehmend KI-gestützten Bedrohungslandschaft zu operieren, sind Unternehmen besser aufgestellt, um alle Funktionen von Lightwell zu nutzen.
Die Vorbereitungen für Lightwell können einen erheblichen Aufwand bedeuten. Wir können Ihnen mit einem maßgeschneiderten Ansatz helfen, der Ihre aktuelle Situation und Ihre Ziele berücksichtigt.
Mit der AI Cyber Resilience Diagnostic können Sie Ihren Weg zur Transformation beschleunigen. Beginnen Sie mit einer zweiwöchigen Bewertung und erhalten Sie am Ende eine nach Prioritäten geordnete Übersicht über Ihre Risikobelastung, die Ihre tatsächliche Angriffsfläche abbildet, Schutzmaßnahmen gegen die wichtigsten Risiken aktiviert und Ihrem Team ein Playbook zur Sanierung und ein Framework für die kontinuierliche Validierung an die Hand gibt.
Mit Lightwell kann Ihr Unternehmen Sicherheitslücken reduzieren, CVEs ohne erzwungene Upgrades sanieren und die Stabilität in zertifizierten Umgebungen aufrechterhalten.
Stellen Sie fertige, signierte Patches mit SLAs bereit und tragen Sie gleichzeitig mit vorgelagerten Fixes zur Stärkung des gesamten Ökosystems bei.