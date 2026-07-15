Lightwell

Reduzieren Sie das Risiko von Open-Source-Software durch validierte Maßnahmen zur Sanierung von Sicherheitslücken auf Unternehmensniveau.

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kreisförmige Lampe

Was ist Lightwell?

Lightwell erweitert das bewährte Open-Source-Wartungsmodell von Red Hat für Unternehmen, indem es Zugang zur Sanierung und Eindämmung von Sicherheitsrisiken bietet, die weit über den traditionellen Speicherbedarf von Produkten hinausgehen.

Lightwell beschäftigt weltweit mehr als 20.000 hochqualifizierte Ingenieure und etabliert ein neues Modell zur Identifizierung, Validierung und Sanierung von Sicherheitslücken in Open-Source-Software.

Mehr über diese Angebote erfahren Mehr über unsere Funktionen für Sicherheitsdienste erfahren
Zwei Mitarbeiter, die an einem Laptop arbeiten.
Neuigkeiten
Nachrichten
Arbeitgeber, der im Serverraum arbeitet
IBM Security Services unterstützt Unternehmen bei der Operationalisierung von Lightwell und der Stärkung der Cyber-Resilienz
Mit IBM Security Services können Unternehmen Risiken in der Lieferkette von Open-Source-Software identifizieren, priorisieren und mindern und so die Grundlage schaffen, die erforderlich ist, um die KI-gestützten Funktionen von Lightwell zur Sanierung von Sicherheitslücken in Open-Source-Software einzuführen und deren vollen Nutzen zu erschließen.
Nachrichten
Frau, die etwas auf das Whiteboard schreibt
IBM und Red Hat investieren 5 Milliarden USD, um die Zukunft von Open Source im Zeitalter der KI neu zu definieren
Project Lightwell etabliert mit einem neuen KI-gestützten Modell zur Sicherung der Software-Lieferkette eine vertrauenswürdige Clearingstelle für Open-Source-Software im Unternehmensbereich
Nachrichten
Mehrere arbeitende Arbeitgeber
IBM, Red Hat und Palo Alto Networks bauen Project Lightwell aus, um Unternehmen bei der Bewältigung von Software-Sicherheitslücken zu unterstützen
Diese Zusammenarbeit umfasst die Erkennung von Sicherheitslücken, virtuelles Patching und die Sanierung von Softwareproblemen, sodass Unternehmen die Zeit zwischen der Entdeckung einer Sicherheitslücke und der Umsetzung von Schutzmaßnahmen verkürzen können.

Die Herausforderung der KI-gestützten Sanierung

Moderne Anwendungen basieren auf tiefen, miteinander vernetzten Open-Source-Lieferketten. Die meisten Unternehmen können mit dem Umfang, der Komplexität und der Geschwindigkeit der Risiken nicht mithalten. Die KI-gestützte Erkennung von Sicherheitslücken beschleunigt das Volumen und die Geschwindigkeit von CVEs und vergrößert damit eine ohnehin schon untragbare Lücke bei deren Sanierung.
581 Geprüfte Codebasen enthalten im Durchschnitt 581 Sicherheitslücken1

Spiegelt die zunehmende Zahl öffentlich bekannter Software-Sicherheitslücken wider.

 >90 % Mehr als 90 % der Fortune-500-Unternehmen vertrauen auf OSS2

Open-Source-Software bildet die Grundlage moderner Unternehmensinfrastrukturen.

 3.900 Fast 3.900 identifizierte Sicherheitslücken3

Das Mythos Preview-Modell identifizierte allein in Open-Source-Software fast 3.900 Sicherheitslücken mit hohem oder kritischem Schweregrad.

Funktionsweise von Lightwell

Sanierung von Sicherheitslücken ohne Produktionsunterbrechung

Lightwell wurde entwickelt, um eines der schwierigsten Probleme in der Unternehmenssoftware zu lösen: die Sanierung von Sicherheitslücken, ohne dabei den laufenden Betrieb zu beeinträchtigen.

Lightwell ist als Jahresabonnement aufgebaut. Es umfasst das derzeit verfügbare Lightwell Network-Modell sowie das Lightwell Clearinghouse Premier-Modell für bestimmte Kunden in kritischen Infrastrukturbereichen. Eine Ausweitung auf einen größeren Anwenderkreis ist ebenfalls geplant.

Kunden greifen über Lightwell-Repositorys auf Lightwell-Sanierungen zu und integrieren diese neben den öffentlichen Open-Source-Repositorys, die sie derzeit verwenden, in ihre bestehenden Build-Prozesse.
Eine Person, die einen Laptop in einem Kontrollraum verwendet
Aktuelle Angebote Lightwell Network

Lightwell Network bietet jährlichen, konsolidierten Zugang zu Sanierungs- und Abhilfemaßnahmen von Lightwell für berechtigte Open-Source-Sicherheitslücken und unterstützt die Sanierung im gesamten Anwendungsökosystem im Zuge der Erweiterung des Abdeckungsbereichs. Kunden greifen über ihre bestehenden Softwarebereitstellungsworkflows auf das Lightwell-Register zu.

 Lightwell Clearhouse Premier

Lightwell Clearinghouse Premier steht für unsere umfassenderen Bemühungen, die Lieferkette für Open-Source-Software branchenübergreifend zu sichern. Den Anfang machen dabei kritische Infrastrukturen in den USA, die im Vorfeld ausgewählt wurden.

Lightwell Clearinghouse Premier bietet alle Vorteile von Lightwell Network sowie Zugriff auf Berichte zu Sicherheitslücken und deren Sanierung für spezifische Paketversionen der Mitglieder, die Verifizierung neuer Sicherheitslücken und die Handhabung von Offenlegungen.

 Halten Sie mit unserer Entwicklung Schritt
Zusammenarbeit zum Schutz Ihres Unternehmens und Ihrer Open-Source-Software

Um die Lieferkette von Open-Source-Software zu schützen, ist ein Ökosystem erforderlich, das diese Fixes in die aktiven Entwicklungspipelines integriert. Lightwell wird durch ein robustes und wachsendes Ökosystem von Technologie- und Bereitstellungspartnern erweitert.

Durch die Zusammenarbeit mit Branchenführern bietet Lightwell einen umfassend orchestrierten Schutz, sodass Netzwerkregeln, Cloud-Umgebungen und Bereitstellungspipelines gleichzeitig aktualisiert werden können, sobald ein Fix fertig ist.
Zwei Personen überprüfen ein Tablet, während eine andere Person an einem Computer in einem technisch hochmodernen Büro mit Servern im Hintergrund arbeitet

Full-Stack-Abdeckung

Lightwell kombiniert eine umfassende Software-Lieferkettenabdeckung mit KI-gestützter Technik und fundiertem Open-Source-Fachwissen, um auf globaler Ebene vertrauenswürdige, unternehmensfähige Sicherheit zu bieten. Der anfängliche Schwerpunkt des Ökosystems liegt auf Maven/Java, wo regulierte Branchen den größten Bedarf an Maßnahmen zur Sanierung festgelegter Versionen haben. Eine Erweiterung auf PyPI, npm, Go und weitere Plattformen ist geplant.
Umfassende Open-Source-Abdeckung

Der Support erstreckt sich über die Infrastruktur hinaus auf die gesamte Software-Lieferkette, einschließlich Sprachökosystemen wie Java, Daten- und Streaming-Plattformen wie Kafka, Build-Tools und KI-Frameworks sowie der transitiven Abhängigkeiten, die in Unternehmensanwendungen eingebettet sind.

 20.000 Ingenieure, unterstützt durch KI

Ein globales Team arbeitet mit fortschrittlichen KI-Tools, um die vorgelagerte gemeinsame Wartung, die Einstufung von Sicherheitslücken, das sichere Patchen, die Absicherung von Abhängigkeiten, das Release-Engineering sowie die vertrauenswürdige Bereitstellung produktionsreifer Pakete zu gewährleisten.

 Sicherheitsmodell von Upstream bis zur Produktion

Lightwell verbindet vorgelagerte Open-Source-Communitys mit nachgelagerten Unternehmensumgebungen und stellt Fixes vorab bereit, sodass die Software ohne Fragmentierung oder Verzögerungen für den Einsatz in Unternehmen bereit ist.

Sicherheitsdienste für Lightwell

Schaffen Sie die erforderliche Transparenz, um eine starke Grundlage für Lightwell zu bilden.

IBM Security Services unterstützt Unternehmen dabei, Sicherheitslücken, Fehlkonfigurationen, Kontrolllücken und versteckte Abhängigkeiten in Infrastruktur, Anwendungen, Identitäten, Daten und Cloud-Umgebungen aufzudecken. Durch ein klares Verständnis des aktuellen Risikos können Unternehmen Lightwell mit dem nötigen Kontext nutzen, um aussagekräftige Ergebnisse zu erzielen.

Blick auf einen ungestellten Moment eines Gruppenmeetings in einem modernen Büro.

Beheben Sie kritische Schwachstellen, bevor sie zu Hindernissen für die Transformation werden.

IBM Security Services unterstützt Unternehmen dabei, Sicherheitslücken zu priorisieren und zu sanieren, Kontrolllücken zu schließen und Cyberrisiken durch risikobasierte Sanierungsstrategien zu reduzieren. Diese grundlegende Maßnahme verbessert den Sicherheitsstatus und bereitet die Umgebung auf ein fortschrittlicheres, kontinuierliches Risikomanagement durch Lightwell vor.

Technischer Mitarbeiter im Überwachungsraum, der die Systemstabilität überwacht. Um ihn herum befinden sich Bildschirme mit technischen Daten.

Schaffen Sie die für einen langfristigen Erfolg notwendigen Kontrollmechanismen und Governance-Strukturen.

IBM unterstützt Unternehmen dabei, die Sicherheit in Identitäten, Netzwerken, Anwendungen, Daten und Cloud durch Absicherungs-, Segmentierungs-, Governance- und Verteidigungsstrategien zu stärken. Diese Funktionen bilden die widerstandsfähige Sicherheitsgrundlage, die erforderlich ist, um den Wert von Lightwell voll auszuschöpfen.

Eine Gruppe gefährlicher männlicher Hacker, die mithilfe eines leistungsstarken Computers die Regierung ausspioniert. Sicherheitsverletzung.

Etablieren Sie ausgereifte Sicherheitsprozesse und verbessern Sie die Bereitschaft Ihres Unternehmens.  

IBM Security Services hilft Unternehmen, die Transparenz zu verbessern, operative Prozesse zu stärken, Funktionen zu validieren und Teams auf eine einheitliche Sicherheitsstrategie auszurichten. Diese Bereitschaft ermöglicht es Unternehmen, die Einführung zu beschleunigen und schneller von Lightwell zu profitieren.

Verteidigungsministerium des Vereinigten Königreichs – Militärangehöriger, der in einem Kontrollraum mit Bildschirmen und Anzeigen Einsatzinformationen überwacht – Konzept für die Armee und Sicherheit der Zukunft

Bereiten Sie sich auf die nächste Generation von Cyberrisiken und -Resilienz vor.

IBM unterstützt Unternehmen bei der Modernisierung ihrer Sicherheitsabläufe durch KI-gestützte Erkenntnisse, Automatisierung und fortschrittliche Sicherheitspraktiken. Durch die Etablierung der notwendigen Mitarbeiter, Prozesse und Technologien, um in einer zunehmend KI-gestützten Bedrohungslandschaft zu operieren, sind Unternehmen besser aufgestellt, um alle Funktionen von Lightwell zu nutzen.

Mann, der mit mehreren Bildschirmen arbeitet

Beginnen Sie dort, wo Sie derzeit stehen – mit der AI Cyber Resilience Diagnostic für Lightwell

Die Vorbereitungen für Lightwell können einen erheblichen Aufwand bedeuten. Wir können Ihnen mit einem maßgeschneiderten Ansatz helfen, der Ihre aktuelle Situation und Ihre Ziele berücksichtigt.  

Mit der AI Cyber Resilience Diagnostic können Sie Ihren Weg zur Transformation beschleunigen. Beginnen Sie mit einer zweiwöchigen Bewertung und erhalten Sie am Ende eine nach Prioritäten geordnete Übersicht über Ihre Risikobelastung, die Ihre tatsächliche Angriffsfläche abbildet, Schutzmaßnahmen gegen die wichtigsten Risiken aktiviert und Ihrem Team ein Playbook zur Sanierung und ein Framework für die kontinuierliche Validierung an die Hand gibt.

 Mehr erfahren
Sichern Sie Ihre Software-Lieferkette

Mit Lightwell kann Ihr Unternehmen Sicherheitslücken reduzieren, CVEs ohne erzwungene Upgrades sanieren und die Stabilität in zertifizierten Umgebungen aufrechterhalten.  

Stellen Sie fertige, signierte Patches mit SLAs bereit und tragen Sie gleichzeitig mit vorgelagerten Fixes zur Stärkung des gesamten Ökosystems bei.

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