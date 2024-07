Instana integriert die Informationen von Zipkin-Bereichen nahtlos in Übersichten zu Infrastruktur- und Serviceabhängigkeiten und erweitert die von Zipkin bereitgestellten Daten um automatisch erfasste Tracing-Informationen verschiedener Art. Instana kann AutoTrace™-Daten mit Tracing-Daten aus allen Tracing-Feeds, einschließlich OpenTracing und Jaeger, in Beziehung setzen. Auf diese Weise erhalten die an der Anwendung Beteiligten ein viel umfassenderes Bild von der Gesamtleistung ihrer Anwendung, von einzelnen Anfragen / Traces und von jeder Infrastruktur- und Anwendungskomponente in der gesamten Anwendung.

Die

Anwendungsmanagement-Lösung von Instana bietet eine automatische APM- und Anwendungsinfrastrukturüberwachung für dynamische Anwendungen mit folgenden zentralen Funktionen:

Kontinuierliche, automatische Erkennung von Infrastrukturänderungen

Automatische Code-Instrumentierung ohne Wiederanlauf für Programmiersprachen wie Java, .NET-basierte Sprachen, Python, PHP und andere mit Instana AutoTrace™

Wiederverwendung von mit Zipkin erstellten Anwendungstraces

Automatische Fehlererkennung und Schwellenwerte für überwachte Dienste

Visualisierung von Übersichten mit Serviceabhängigkeiten

Verfolgung von Benutzeranfragen über alle Systeme hinweg

Überwachung der Anwendungs- und Servicequalität

Eine umfassende Überwachung erfordert einen Überblick über die Leistung des physischen oder virtuellen Hosts, der Container, der Service-Instanzen und aller Anwendungen und Serviceabhängigkeiten. Instana und Zipkin bieten automatische Überwachung für hochdynamische Umgebungen mit der Option, die Auto-Tracing-Technologie von Instana mit anwendungsspezifischen Tracing- oder Performance-Informationen zu erweitern.

Das von Datenquellen unabhängige Backend von Instana kombiniert Konfigurations-, Leistungs- und Zustandsdaten von Instana AutoTrace™, Zipkin, OpenTracing, Jaeger und vielen anderen Datenerfassungsagenten. Damit ist es der schnellste und einfachste Weg, unterstützte Technologien über den gesamten Stack hinweg zu überwachen und umfassende Anwendungserkenntnisse zu erhalten. Der Agent von Instana erkennt automatisch alle Infrastrukturkomponenten, implementiert die erforderlichen Überwachungssensoren und beginnt mit der Verfolgung von Anwendungen und Anforderungen. Alle Änderungen in der Anwendung oder der Infrastruktur werden in Echtzeit erkannt und die Abhängigkeitsdiagramme und Visualisierungen angepasst.

Informationen über die verschiedenen unterstützten Technologiesensoren und Integrationen finden Sie in der Dokumentation von Instana zum Anwendungsmanagement.