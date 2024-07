Die automatische Python-Anwendungsüberwachung von Instana beginnt mit der automatischen Anwendungserkennung (sowohl die Struktur als auch die Komponenten einer jeden verwalteten Anwendung), erstellt ein Echtzeitmodell (den sogenannten Dynamic Graph), konfiguriert den Überwachungsagenten und beginnt mit der Erfassung automatisch ausgewählter Leistungsmetriken für Python und Python-Anwendungen. Zusätzlich zu den wichtigsten Python-Konfigurations-, Leistungs- und Verfügbarkeitsmetriken ermittelt und testet Instana wesentliche Leistungsindikatoren (KPIs) auf höchster Ebene und warnt Benutzer bei Serviceproblemen in Echtzeit.

Einige Beispiele für Metriken, die automatisch im Rahmen der Python-Überwachung von Instagram erfasst werden:

GC-Aktivität

Kontextwechsel

Threads

Eine vollständige Liste der Runtime- und Konfigurationsmetriken finden Sie in der Python-Sensor-Dokumentation.

Instana verfolgt alle Python-Konfigurationsänderungen und zeigt sie auf der Zeitachse an. So können Benutzer den Fortschritt eines potenziellen Vorfalls verfolgen. Da der Kontext für die Lösung von Problemen, insbesondere in der Vergangenheit, von entscheidender Bedeutung ist, speichert Instana die Daten von Änderungsereignissen für den Fall, dass sie bei späteren Problemen relevant werden.