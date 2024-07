Der Agent von Instana wird für Tanzu als Kachel zur Verfügung gestellt, die eine automatisierte Bereitstellung und Verwaltung des Agenten von Instana in einer gesamten Tanzu-Foundation ermöglicht. Die Instana-Kachel ist in die Bereitstellungsmechanismen von Tanzu integriert. Wenn eine neue VM generiert oder ein neuer Service bereitgestellt wird, wird der Agent von Instana automatisch darauf installiert. Wenn Instana in einer Foundation bereitgestellt wird, sorgt die Lösung automatisch für Transparenz auf Container-, Infrastruktur- und Anwendungsebene und organisiert Daten mit seinem Dynamic Graph-Backend-Modell in kontextreichen Abhängigkeitsbeziehungen. Der Agent von Instana bietet: