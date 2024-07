Als Überwachungslösung erfasst Instana bestimmte speziell auf die unterstützte Technologie zugeschnittene Anwendungsleistungsmetriken. Nach der automatischen Erkennung von PHP in der überwachten Anwendung beginnt Instana sofort damit, diese Metriken an sein Orchestrierungstool, den Dynamic Graph, zu senden. Dies wiederum zeigt die PHP-Services in der Benutzeroberfläche an und entspricht allen benutzerdefinierten Benachrichtigungsregeln für Metrikgrenzen. Zu den von Instana erfassten PHP-Leistungsmetriken gehört Folgendes:

Worker-Pools

Akzeptierte Verbindungen

Langsame Anfragen

Weitere Informationen finden Sie auf der Dokumentationsseite zum PHP-Sensor von Instana.