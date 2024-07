Der OpenShift-Überwachungssensor von Instagram kann in jeder der oben genannten Umgebungen bereitgestellt werden. Der Instana Agent wird als Daemon Set bereitgestellt, das auf ausgewählten Knoten ausgeführt werden soll. Der Agent erkennt automatisch alle Technologie-Stacks, die in den Kubernetes-Pods auf jedem Knoten bereitgestellt werden, lädt dann die entsprechenden Überwachungssensoren und sendet sofort metrische Daten. Ein Beispiel für eine YAML-Datei finden Sie in der Dokumentation.

Um die Anwendungsleistung von OpenShift zu optimieren und Workflows für das Leistungsmanagement zu automatisieren, geht die automatische OpenShift-Beobachtbarkeit und -Überwachung von Instana über einfache Metriken hinaus und bietet umfassende Überwachungsfunktionen für Cloud, Kubernetes, Infrastruktur, Anwendungen und Services:

Erkennung von Kubernetes-Knoten und bereitgestellten Services

Automatische Code-Instrumentierung und Traceerstellung für Java, Node, .NET und 7 weitere Sprachen

Automatische Zuordnung von Anwendungen, Containern und Kubernetes-Clustern

Traceerstellung aller End-to-End-Anforderungen über alle Systeme und Services hinweg

Statusüberwachung für Anwendungen, Services, Infrastruktur, Kubernetes und Cloud

Umfassende OpenShift-Infrastrukturbeobachtung mit Leistungsüberwachung von virtuellen Hosts, Knoten, Clustern und Pods. Darüber hinaus werden alle in Betrieb befindlichen Container sowie die darin ausgeführten Infrastruktur- und Anwendungsdienste verwaltet.

Instana ist am schnellsten geeignet, um die volle Observability von Anwendungen zu erreichen, die auf einem Red Hat OpenShift-Stack ausgeführt werden. Instanas Agent erkennt und überwacht automatisch alle Kubernetes-Instanzen mit vorkonfigurierten K8s Überwachungssensoren. Jede Anwendung wird automatisch zugeordnet, überwacht, verfolgt und profiliert.