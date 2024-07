Nach der Bereitstellung identifiziert der Instana-Agent automatisch alle ausgeführten Kotlin-Anwendungsinstanzen. Anschließend installiert und konfiguriert dieser dann ohne manuellen Aufwand den Kotlin-Überwachungssensor von Instana sowie zusätzliche Sensoren für Technologien, die in den in der JVM laufenden Java-Anwendungen verwendet werden. Die kuratierte Wissensbasis von Instana weiß bereits, welche Leistungsmetriken für die Erfassung relevant und wie sie zu erfassen sind. Um den Java-Services-Status zu überwachen, werden auch zusätzliche Metriken gesammelt. Die automatische Konfiguration von Instana erfasst alle relevanten Informationen automatisch und ermöglicht so eine einfache Überwachung von Java-Instanzen.

Um den Gesamtzustand eines Service zu ermitteln, erfasst der Kotlin-Überwachungssensor von Instana auch KPIs zu der überwachten JVM-Umgebung, um deren Allgemeinzustand zu bestimmen.

Mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) und Zustandssignaturen aus der kuratierten Wissensbasis erkennt Instana automatisch Probleme mit einzelnen JVM-Instanzen und erstellt Servicevorfälle. Auf Grundlage des Schweregrads automatisiert Instana die Eskalation von Vorfällen und die Ursachenerkennung und hilft Ihnen, Probleme zu lösen, bevor Benutzer davon betroffen sind.