Instana integriert die Informationen von Jaeger-Bereichen nahtlos in Übersichten zu Infrastruktur- und Serviceabhängigkeiten, indem der Jaeger-Traffic einfach an den Instana-Agenten weitergeleitet wird. Die von Jaeger bereitgestellten Daten werden außerdem durch automatisch erfasste Tracing-Informationen verschiedener Art ergänzt. Instana kann AutoTrace™-Daten mit Tracing-Daten aus allen Tracing-Feeds, einschließlich Jaeger und Zipkin, in Beziehung setzen. Auf diese Weise erhalten die an der Anwendung Beteiligten ein viel umfassenderes Bild von der Gesamtleistung ihrer Anwendung, von einzelnen Anfragen / Traces und von jeder Infrastruktur- und Anwendungskomponente in der gesamten Anwendung.

Die Plattform für Enterprise Observability und die Anwendungsmanagement-Lösung

von Instana bieten eine automatische APM- und Anwendungsinfrastrukturüberwachung für dynamische Anwendungen mit folgenden zentralen Funktionen:

Kontinuierliche, automatische Erkennung von Infrastrukturänderungen

Automatische Code-Instrumentierung ohne Wiederanlauf für Programmiersprachen wie Java, .NET-basierte Sprachen, Python, PHP und andere mit Instana AutoTrace™

Wiederverwendung von Anwendungstraces, die mit Jaeger / OpenTracing, Zipkin und anderen erstellt wurden

Automatische Störungserkennung und Schwellenwerte für überwachte Services

Visualisierung von Übersichten mit Serviceabhängigkeiten

Verfolgung von Benutzeranfragen über alle Systeme hinweg

Überwachung der Anwendungs- und Servicequalität

Eine umfassende Überwachung erfordert einen Überblick über die Leistung des physischen oder virtuellen Hosts, der Container, der Service-Instanzen und aller Anwendungen und Serviceabhängigkeiten. Instana und Jaeger bieten automatische Überwachung für hochdynamische Umgebungen mit der Option, die Auto-Tracing-Technologie von Instana mit anwendungsspezifischen Tracing- oder Performance-Informationen zu erweitern.