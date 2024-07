.Net Core (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) ist ein wachsender Teil der Cloud-Native-Anwendungsarchitektur und der Nachfolger von Microsofts .NET Framework.Das 2016 erstmals veröffentlichte .Net Core-Framework ist sowohl quelloffen als auch plattformübergreifend (läuft auf Windows, Linux und MacOS).Die Überwachung und das Tracing von .Net Core erfordern die Erkennung von .Net Core-Instanzen, Transparenz auf Code-Ebene in C#- und F#-Laufzeitsprachen und die Fähigkeit, die Leistung zu überwachen und verteilte Anfragen automatisch zu verfolgen.Instana kündigte 2018 Unterstützung für .Net Core Performance Management bei Microsoft Ignite an.

Wie herkömmlicher .NET-Anwendungscode sind C#- und F#-Anwendungen, die unter.Net Core ausgeführt werden, interpretierte Compilersprachen (d. h. sie arbeiten als Byetcode), aber anstatt in einer JVM zu laufen, werden sie in einer CLR (Common Language Runtime) ausgeführt. Wie von Microsoft nicht anders zu erwarten, gibt es eine enge Integration mit Visual Studio für die Entwicklung, falls dies gewünscht wird. Im Mai 2020 kündigte Microsoft an, dass die nächste Version von .Net Core (damals v3) als .Net 5 (ohne „Core“) bezeichnet wird und beide Frameworks in einem Produkt zusammengefasst werden.