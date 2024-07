Wie Open Source Kubernetes (K8s) sind kommerzielle Kubernetes-Dienste wie CoreOS Tectonic schwer zu überwachen, besonders wenn man versucht zu verstehen, wie die Anwendungsleistung mit dem Kubernetes-System verbunden ist.CoreOS Tectonic ist ein per Hosting zur Verfügung gestellter Kubernetes-Cluster, der von CoreOS (der Anfang 2018 von Red Hat übernommen wurde) als Infrastructure as a Service (IaaS) bereitgestellt wird.CoreOS Tectonic Monitoring von Instana, das Teil unserer umfassenderen Lösungen für die Überwachung von APM und Anwendungsinfrastrukturen ist, bietet umfassende Einblicke in Tectonic, die Kubernetes Engine, Container, die in den Containern ausgeführten Anwendungsinfrastrukturplattformen und die Anwendungen, die im gesamten System ausgeführt werden.

Die automatisierte Kubernetes-Überwachung von Instana hilft Betriebs-, DevOps- und Entwicklungsteams dabei, die Anwendungsleistung zu optimieren und Leistungsmanagement-Workflows besser zu automatisieren, indem über einfache Metriken hinaus erweiterte Überwachungsfunktionen bereitgestellt werden:

Erkennung von Kubernetes-Knoten und bereitgestellten Services

Automatische Code-Instrumentierung der bereitgestellten Dienste (falls zutreffend)

Visualisierung von Karten mit Serviceabhängigkeiten

Verfolgung von 100 % der Anfragen über alle Systeme und Dienste hinweg

Überwachung des Anwendungs- und Service-Allgemeinzustands

Eine umfassende Überwachung der CoreOS Tectonic-Infrastruktur erfordert Leistungstransparenz für die virtuellen Hosts, laufenden Pods, Container und Orchestrierung sowie für alle im Cluster bereitgestellten Anwendungen und Dienste.

Instana ist die schnellste und einfachste Methode zur Überwachung von CoreOS Tectonic im gesamten Stack und ermöglicht umfassende Einblicke in Anwendungsleistungen. Der Instana-Agent erkennt automatisch alle Kubernetes-Instanzen und installierten Servicetechnologien, stellt die erforderlichen Überwachungssensoren bereit und beginnt sofort mit der Verfolgung von Anwendungen und Anforderungen. Instana ermittelt auch automatisch den Allgemeinzustand des Tectonic-Clusters.