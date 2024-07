Instana verfolgt die wesentlichen Leistungsindikatoren von Cassandra, um den Zustand von Cassandra im Kontext der überwachten Umgebung zu ermitteln. Das dynamische Diagramm von Instana zeigt Ereignisse und Vorfälle auf der Zeitachse am unteren Rand der Instana-Benutzeroberfläche an. Jede Änderung in der Cassandra-Umgebung, von Entwickleränderungen über eine anderen Clusterkonfiguration bis hin zum Entfernen eines Schlüsselbereichs, wird automatisch erkannt, in der Benutzeroberfläche wiedergegeben und in der Ereignisliste vermerkt.