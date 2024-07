AWS RDS Monitoring ist ein wichtiger Bestandteil der Cloud APM-Lösung von Instana. AWS Relational Database Service (AWS RDS) ist ein Webservice für relationale Datenbanken von Amazon für Privat- und Unternehmenskunden. Das Produkt ist in verschiedenen Varianten beliebter Datenbanken erhältlich, darunter PostgreSQL, MySQL und MariaDB. Mithilfe von AWS RDS können Cloud-Kunden, relationale Datenbanken einfach in ihr System implementieren, wobei sich diese mühelos an die Größe der Umgebung anpassen. Wenn Kunden nicht über die Amazon Management Console verfügen, können sie eine API für die Installation verwenden.

Nach der Bereitstellung in einer Client-Umgebung wird Instana automatisch die gesamte Infrastruktur abbilden und mit seinem Dynamic Graph-Backend-Modell feststellen, wie die verschiedenen Technologien miteinander interagieren.