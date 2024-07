Ein wichtiger Teil von APM for Cloud-Lösungen, insbesondere wenn Sie Anwendungen in Amazon Web Services ausführen, ist eine vollständige Amazon EC2-Überwachungslösung. Amazon Web Services (AWS) Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ist ein zentraler Bestandteil der Cloud-Computing-Plattform von Amazon und bietet Infrastructure as a Service (IaaS). Verschiedene Spezifikationen für virtuelle private Server können vom Nutzer angepasst und nach Stunde, Minute oder Sekunde abgerechnet werden, was eine hochelastische Infrastruktur ermöglicht. Die Überwachung von Amazon EC2-Instanzen ist zu gleichen Teilen schwierig (da sie technisch nicht vom Benutzer kontrolliert wird) und einfach (da es mehrere Amazon-APIs gibt, die dabei helfen, einige Informationen zu erhalten).

Der Instana-Agent erkennt automatisch, dass er auf einer Amazon EC2-Instanz ausgeführt wird, und installiert den AWS EC2-Überwachungssensor.